Wolfsburg

Weihnachtlicher und dennoch vielfältig kann ein Theaterprogramm im Dezember kaum sein. Von klassischem Ballett über populäre Konzerte bis hin zum Weihnachtsmärchen wird das Weihnachtsthema in den unterschiedlichsten Facetten aufgegriffen – die WAZ gibt den

Ballett-Klassiker Nussknacker und Coppelia

Sie dürfen natürlich auch in dieser Spielzeit zur Weihnachtszeit nicht fehlen: Die Tschaikowsky-Klassiker Der Nussknacker am 7. Dezember und Coppélia am 8. Dezember, getanzt vom Moldawischen Nationalballett. Der Nussknacker führt in das Zauberreich, wo das Gute und das Schöne herrschen und wohin man auch als Erwachsener immer wieder zurückkehren möchte. Und Coppélia erzählt fantasievoll von der Puppe Coppélia und dem jungen Mann Franz, der sich tragischerweise in Coppélia verliebt.

Coppélia: Das Moldawische Nationalballett führt den Tschaikowsky-Klassiker auf. Quelle: ArtStage

Fünfköpfige Live-Band mit groovigem Sound

Eine musikalische Weihnacht im groovigen Motown-Sound verspricht Motown goes Christmas am 9. Dezember mit fünfköpfiger Live-Band und herausragenden Sängern und Sängerinnen. Es ist nahezu unmöglich, den groovigen Sound des berühmten Plattenlabels Motown nicht zu lieben. Paart man das Ganze noch mit zeitlosen Weihnachtssongs, wird die Mischung unwiderstehlich.

Motown goes Christmas. Quelle: LAROCCA LOREDANALAROCCA LOREDANA

Ein musikalisches Weihnachtsfest auf ihre ganz eigene Art wiederum zelebriert das Hannoveraner Ensemble vocaldente mit seinem Programm „Frohe (V)eihnachten“ am 16. Dezember.

Sebastian Koch rezitiert die Kreuzsonate von Tolstoi

Und ein großer Schauspieler schenkt dem Scharoun Theater zu Weihnachten einen ganz besonderen Abend: Sebastian Koch rezitiert aus Leo Tolstois Novelle Die Kreutzersonate. Musikalisch begleitet wird Koch am 17. Dezember von Erik Schumann (Violine) und Anna Buchberger (Klavier).

Schauspieler Sebastian Koch rezitiert Leo Tolstois „Kreutzsonate“. Quelle: JONAS HOLTHAUS PHOTOGRAPHY

Infos und Karten Kartenvorverkauf: Theaterkasse, Porschestraße 41D Oder per Mail an karten@theater.wolfsburg.de oder unter Tel. 05361 2673-38. Alle Infos und Karten unter www.theater.wolfsburg.de

Flötist Maurice Steger tritt dem Kuss-Quartett auf

Das renommierte Berliner Kuss Quartett und Ausnahme-Flötist Maurice Steger präsentieren in der Adventszeit am 15. Dezember Werke von Beethoven, Rognoni da Taeggio, Coprario und Vivaldi. Die Zuschauer und Zuschauerinnen werden wie gewohnt vom Braunschweigischen Orchesterdirektor Martin Weller in die Werke eingeführt.

Ausnahme-Flötist Maurice Steger. Quelle: Marco Borggreve

David & Götz begeistern wieder an zwei Konzertflügeln

Die Weihnachtstage dürfen aber auch mit ausgelassener Fröhlichkeit begangen werden: Sie sind in Wolfsburg mittlerweile eine Institution, liegen ihre Anfänge doch im Scharoun Theater selbst. David & Götz sind Deutschlands Klavier-Duo Nummer 1 an zwei Konzertflügeln. Nun feiern die Entertainer ihr großes Jubiläum mit einer mitreißenden Musik-Comedy-Show an zwei Klavieren am 29. Dezember.

David & Götz: Die Showpianisten Quelle: Inga Sommer

Weihnachtsmärchen: „Die kleine Hexe“ wird fast täglich gezeigt

Nicht zuletzt verzaubert den gesamten Dezember über das für die gesamte Familie traditionelle Weihnachtsmärchen Jung und Alt. Otfried Preusslers Die kleine Hexe muss beweisen, dass sie eine „gute“ Hexe geworden ist, damit auch sie in der Walpurgisnacht auf dem Blocksberg tanzen darf. Das Märchen mit schwungvollen Musiktiteln wird mehrmals täglich bis zum 22. Dezember gezeigt.

Von der Redaktion