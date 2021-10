Wolfsburg

Der November steht im Scharoun Theater ganz im Zeichen der Gefühlsvielfalt: Liebe, Freude, Eitelkeiten, Irrungen und Abwege… in den unterschiedlichsten Genres steht jeweils der Mensch mit seinen Stärken und Schwächen im Vordergrund. Hier die Übersicht:

Staatsorchester Braunschweig spielt Filmmusik von „Modern Times“

In einem Doppelkonzert am 3. November um 16 und 20 Uhr kommt jeder Charlie-Chaplin-Fan auf seine Kosten: das Staatsorchester Braunschweig spielt die geniale Musik des Allroundgenies live zu einem seiner größten und letzten Filme der Stummfilmära Modern Times – Moderne Zeiten über den Tramp, der als Fabrikarbeiter nach einem Zusammenbruch in der Heilanstalt landet und verhaftet und fälschlicherweise als kommunistischer Führer verhaftet wird.

Modern Times: Das Staatstheater Braunschweig spielt die geniale Filmmusik. Quelle: Modern Times; Roy Export SAS. Scan Courtesy Cineteca di Bologna Music for Modern Times Roy Export Company Establishment and Bourne Co.

Eine Frage des Anfangs: Schauspiel über Kinderwunsch

Eine Frage des Anfangs am 4. November 21 ist ein virtuos verschachteltes Schauspiel über Kinderwunsch in Zeiten des Klimawandels, über Idealismus und Lebenslust, über wirtschaftliche Not und emotionale Unsicherheit, über weltweite Schmetterlingseffekte und über den Fisch, der einen Köder zu viel fraß.

Musical-Star Thomas Bochert ist „Der Vampir am Klavier“

Der mehrfach preisgekrönte Musical-Star Thomas Borchert blickt in seinem Programm „Der Vampir am Klavier“ am 6. November 21 auf seine nunmehr über 30 Jahre währende Karriere auf den Musicalbühnen Europas zurück und präsentiert unter anderem Songs aus den Musicals „Dracula“, „Die Rocky Horror Show“, „Jesus Christ Superstar“, „Cats“ und „Evita“.

Der Vampir am Klavier: Mit Musical-Star Thomas Borchert. Quelle: Jan Frankl

Kinoklassiker „Eine verhängnisvolle Affäre“ als Schauspiel

Der Psychothriller und Kinoklassiker „Eine verhängnisvolle Affäre“ mit Michael Douglas und Glenn Close bleibt unvergessen. Aufregende Situationen und brillante Dialoge bieten eine wunderbare Vorlage für ein exzellentes Schauspielerensemble am 7. November.

Eine verhängnisvolle Affäre von James Dearden an den Hamburger Kammerspielen mit Michael von Au, Stephan Benson, Alexandra Kamp und Lisa Karlström. Quelle: Bo Lahola

Deutsche Theater Berlin führt „Don Quijote“ in einer Erstaufführung auf

Eine der besten Bühnen Deutschlands, das Deutsche Theater Berlin, ist gleich mit zwei Inszenierungen zu Gast: Don Quijote in der Erstaufführung der Fassung von Jakob Nolte mit Ulrich Matthes und Wolfram Koch erzählt am 9. und 10. November 21 vom Ritter von der traurigen Gestalt und seinem verzweifelten Versuch, seine Mitmenschen gegen das Böse zu verteidigen.

Weihnachtsmärchen des Theater: „Die kleine Hexe“

Ab dem 19. November können kleine und große Märchenfreunden die Abenteuer der kleinen Hexe und ihres Raben Abraxas in einer Inszenierung des Scharoun Theaters mit schmissigen Musiktiteln verfolgen und mitfiebern – es ist das diesjährige Weihnachtsmärchen.

Die kleine Hexe: Weihnachtsmärchen im Theater. Quelle: Christian Mädler

A-Capella mit dem Barbershop-Quartett Ringmasters

Mit bravourösen Stimmen, großartigen Harmonien, Hits von damals und heute wird das schwedische Barbershop-Quartett Ringmasters sein Publikum mit seinem neuen Programm „It’s Showtime!“ am 21. November begeistern. Die vier Herzensbrecher laden das Publikum ein zu einem Fest voller A Cappella-Vielfalt.

Realsatire „Schtonk!“ auf der Theaterbühne

Die Realsatire Schtonk! am 22. November ist eine köstlich unterhaltsam-ironische Bühnenfassung zum Film über den Jahrhundert-Skandal um die gefälschten Hitler-Tagebücher. Der Skandalreporter Hermann Willié hat sich als neuer Besitzer der Carin II., die dem von ihm hochverehrten NS-Reichsmarschall Hermann Göring gehörte, finanziell übernommen. Leider hat er sich mit dieser Investition finanziell überhoben. Auf der Suche nach einer journalistischen Sensation trifft er auf den dubiosen „Kunstmaler“ Prof. Dr. Fritz Knobel, der ihm das scheinbar originale Tagebuch des Führers anbietet.

Konzert, Lesung und Poetry Slam mit Jens Fischer Rodrian

Mit einer skurrilen Mischung aus Konzert, Lesung und Poetry Slam in Verbindung mit Eigenkompositionen gastiert der vielseitige Jens Fischer Rodrian mit seinem Programm Wahn & Sinn am 24. November 21. Das Projekt „Wahn & Sinn“ ist ein sehr persönlicher Streifzug durch Erinnerungen und Gedanken, die Jens Fischer Rodrian über die Jahre beschäftigt haben. Zum ersten Mal liest er aus seinem Gedichtband „Sich kurz fassen - ach“ vor.

Jens Fischer Rodrian kommt mit seinem Programm Wahn & Sinn ins Theater. Quelle: 300dpi

Champagner zum Frühstück des Ohnsorg-Theaters Hamburg

Die warmherzig-kurzweilige Komödie „Champagner zum Frühstück“ mit dem Ensemble des legendären Ohnsorg-Theaters Hamburg handelt von den Senioren Valentin und Marie, die beschließen, eine WG aufzumachen und dabei auf etliche Hindernisse stoßen. Die Komödie, die am 26. November 21 gezeigt wird, tritt einen Nerv unserer Zeit und reizt die Zuschauer mit Wortwitz und Situationskomik zu Dauergelächter.

Aktuelle Informationen sind zu finden unter www.theater.wolfsburg.de. Karten gibt es im Theater-Pavillon in der Porschestraße.

