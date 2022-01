Wolfsburg

Arbeiten mit Holz – da muss man geschickt und kreativ sein: Das Phaeno bot am Wochenende wieder den beliebten Drechsel-Workshop an, Mitarbeiter Bernd Rieke und Andrea Böttner erklärten wie es geht. Insgesamt acht Plätze gab es im Workshop-Raum. Am Sonntag probierten sich dort sieben Kinder und eine Mama aus. Die WAZ schaute ihnen über die Schulter

Zwei Phaeno-Mitarbeiter leiten den Workshop

„Die Drechselmaschinen sind speziell für den Schulbetrieb geeignet und einfach zu bedienen“, erklärte der Phaeno-Mitarbeiter Rieke. Seine Kollegin Andrea Böttner erläuterte, wie so eine Stunde in der Werkstatt abläuft. Zuerst suchen sich die Teilnehmenden ein zylindrisches Stück Holz aus. Dann geht es, bewaffnet mit einem Drechseleisen, an die Drechselmaschinen. Mit diesem Werkzeug wird das in der Maschine eingespannte und sich rotierende Holzstück bearbeitet.

An der Drechselmaschine ist eine ruhige Hand gefragt. Quelle: Roland Hermstein

Der Holzrohling besteht in der Regel aus einem weichen Holz wie Fichte, Erle oder Pappel. „Durch die homogene Struktur lässt sich dieses Holz gut bearbeiten“, veranschaulichte Rieke. Leonie (13) und ihr Cousin Tim (11) waren mit viel Spaß bei der Sache.

Zur Galerie Das Wolfsburger Phaeno bietet Drechsel-Workshops für Familien an. Die AZ/WAZ war bei einem Kursus live dabei.

„Einfach ausprobieren“, antwortete Leonie auf die Frage, wie das denn genau funktioniert. Auch Yolanda (11) empfahl: „Einfach drauf los.“ Den Geschwistern Ronja (12), Lea (10) und Amelie (7) gefiel an dieser Tätigkeit „das Kreativsein“. Mit Zopf und Schutzbrille waren sie ganz bei der Sache, denn im Werkraum gilt: Hauptsache sicher!

Am Ende können die Kinder selbst Erschaffenes mitnehmen

Eine Stunde dauert der Workshop, in dem am Ende die Handwerkerinnen und Handwerker ihre fertigen Schlüsselanhänger, kleinen Brummkreisel, und dekorativen Holzstämmchen mit filigranem Dekor in den Händen halten. „Wenn man das Werkstück am Ende fertiggestellt hat, ist man auch stolz auf das, was man geschaffen hat“, sagt Böttner. Sie hat übrigens selbst zuvor an einem Drechsel-Kurs teilgenommen, um den Phaeno-Besuchenden die Grundtechniken zeigen zu können.

Wer jetzt auch Lust bekommen hat, dem Corona-Alltag zu entfliehen und Kreatives aus Holz zu basteln, kann sich für den nächsten Workshop im Phaeno online unter www.phaeno.de/veranstaltungen/mitmachlabore anmelden.

Von Sabrina Fricke