Wolfsburg

Die Sommerferien stehen kurz vor der Tür. Für Ausflüge mit der ganzen Familie bieten WAZ und „hallo Wochenende“ deshalb wieder eine ganz besondere Aktion: Der „Freizeit-Spaß“ ist gestartet. Für viele Attraktionen gibt es in der WAZ-Geschäftsstelle, Porschestraße 74, Karten zum halben Preis. Mit dabei sind beispielsweise das Otterzentrum, Sealife und das Rasti Land. Für die Hälfte des regulären Eintrittspreises gibt es auch Karten für den Wild Park in der Lüneburger Heide oder in Müden. Mit dabei ist ebenfalls die Seilbahn Erlebniswelt in Thale oder auch für das Burghotel Wernigerode.

„Noch sind von allen Ausflugszielen Karten zu erwerben“, sagt Bettina Wittenberg, Leiterin der Geschäftsstelle. Doch die Auflage ist begrenzt. Insgesamt haben die Tickets einen Wert von 130 000 Euro.

Das gibt es zu entdecken

Wer „Natur pur“ erleben möchte ist bei einem Ausflug in den Wildpark Lüneburger Heide richtig aufgehoben. In den Gehegen sind mehr als 1200 Tiere zu entdecken. Tierliebhaber können auch im Wildpark Münden den Vierbeinern ganz nah kommen. Dort warten Elche, Ziegen und Alpakas auf die Besucher. Spannende Einblicke in die Unterwasserwelt erleben Familien im Sealife Hannover. Das Aquarium können Besucher einen Glastunnel durchschreiten und die Meeresbewohner aus den Nähe betrachten.

Hier bekommt man die Karten

Die Karten sind noch in der WAZ-Geschäftsstelle, Porschestraße 74, in Wolfsburg und bei der Aller-Zeitung in Gifhorn (Steinweg) erhältlich.

Wichtig: Die vergünstigten Tickets können nicht vorbestellt, sondern ausschließlich in den Geschäftsstellen in begrenzten Mengen und nicht zum Weiterverkauf erworben werden.

