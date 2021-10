Freiwillige Feuerwehren in Wolfsburg: Stabile Mitgliederzahlen trotz Corona 

Wolfsburg

In Niedersachsen ist die Zahl der Freiwillige Feuerwehren zurückgegangen: Waren es 2019 noch 3242, zählte das Land im vergangenen Jahr nur noch 3219. In Wolfsburg ist das anders. „Es gibt 20 Ortsfeuerwehren“, sagt Daniel Lieske, Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehren. Keine musste aufhören. Das liegt an den Mitgliederzahlen, die seit Jahren stabil sind.

Aktuell sind 813 Frauen und Männern im aktiven Dienst. In diesem Bereich liegen die Zahlen immer. Mal sind es etwas mehr, mal etwas weniger. In Niedersachsen hingegen stieg 2020 die Zahl der Mitglieder – obwohl es weniger Wehren gibt. Aktuell sind es rund 128 700 Männer und Frauen, die bei Feuerwehren mitmachen. Fünf Jahre zuvor waren es 4500 weniger.

Nachwuchs kommt aus der Jugendfeuerwehr

Ein Grund für den Zuwachs: Viele Mädchen und Jungs aus der Jugendfeuerwehr wechseln in die Aktiven-Abteilung. Das ist in Wolfsburg ebenso. „Das macht bei uns 90 Prozent der Zugänge aus“, erklärt Daniel Lieske. Die gute Quote zeige, wie gut die Feuerwehr-Jugendarbeit in Wolfsburg sei.

Aber auch so genannte Quereinsteiger, die erst im Erwachsenenalter in die Feuerwehr eintreten, gibt es in Wolfsburg reichlich. Zuletzt in Heiligendorf, aber auch in Fallersleben, Ehmen und Hattorf. Damit die „Neulinge“ fit für den Ernstfall sind, müssen sie einiges tun: Am Anfang steht ein Erste-Hilfe-Seminar, das aufwändiger ist als der übliche Kursus, der für den Führerschein nötig ist. Anschließend ist ein Truppmann-1-Lehrgang dran. Der geht über 56 Stunden, am Ende gibt es eine theoretische und eine praktische Prüfung. Danach können die Teilnehmer bei Einsätzen mitmachen.

Der Frauenanteil steigt

Anschließend stehen weitere Lehrgänge auf dem Programm: Truppmann-2 mit 80 Stunden, Atemschutz, Absturzsicherung, ABC und anderes mehr.

Nicht nur Männer interessieren sich für die freiwillige Feuerwehr. Auch Frauen tun das. Schon seit Jahren. Von den aktuell 813 Mitgliedern in Wolfsburg sind 135 Frauen. Kein riesiger Anteil, aber er steigt. „Vor 20/25 Jahren waren es deutlich weniger“, sagt Daniel Lieske. In den Wolfsburger Kinderfeuerwehren ist der weibliche Anteil deutlich höher: Von den insgesamt 143 Kindern sind 44 Mädchen.

Kinderfeuerwehren liegen im Trend

Apropos Kinderfeuerwehren. Sie liegen stark im Trend: Kinder zwischen sechs und zehn Jahren werden dort spielerisch an die Feuerwehr herangeführt. Heiligendorf und Wendschott waren dabei Vorreiter. Viele folgen. „2019 waren es sechs Kinderfeuerwehren, jetzt sind es schon zehn“, freut sich Lieske. Erst am Dienstag gründete sich ganz offiziell die Kinderfeuerwehr „Sülfelder Löschwölfe“.

Die Kinderfeuerwehr „Sülfelder Löschwölfe“: Sie feierte am Dienstag ihre offizielle Gründung. Quelle: Gero Gerewitz

Von der Kinderfeuerwehr wechseln die Mitglieder dann oft in die Jugendfeuerwehr. Fast alle der 20 Wolfsburger Wehren haben solch eine. Nur die Ortsfeuerwehr Stadtmitte nicht. Noch nicht. Sie hat sich erst vor einigen Jahren gegründet.

Corona hat auch die freiwilligen Feuerwehren ausgebremst: Dienste waren anfangs kaum möglich, später digital. Gemütliche Treffen gab es überhaupt nicht. Das machte die Mitgliederwerbung schwierig. Aber auch einsatzmäßig war die Pandemie im letzten Jahr zu spüren. „Wir mussten zu deutlich weniger technischen Hilfsleistungen bei Unfällen ausrücken“, so Lieske. Der Grund: Wegen Home-Office waren viel weniger Leute auf den Straßen unterwegs.

Wer bei der freiwilligen Feuerwehr mitmachen möchte, kann sich per Email unter mitmachen@feuerwehr-wolfsburg.de melden.

Von Sylvia Telge