Wolfsburg

Nicht erschrecken beim Blick auf den Kalender: Heute ist Freitag, der 13. Bei vielen Menschen ruft der Tag ein mulmiges Gefühl hervor. Dabei gibt es dafür eigentlich keinen Grund – und für manche Menschen ist der Tag auch ein Glückstag. Das ergab auch eine Umfrage in der Wolfsburger Fußgängerzone.

Ein Freitag, der auf den 13. eines Monats fällt, gilt im Volksglauben als Unglückstag. Doch warum glauben einige Menschen daran? Die Wolfsburger Psychologin Tonja Bockelmann erklärt das mit Hilfe eines Beispiel: Kinder erlernen durch Rituale wie Zähneputzen, Essen und Schlafengehen bestimmte Fähigkeiten. Und ähnlich verhält es sich mit dem Aberglauben: er wird den Kindern durch bestimmte Ereignisse oder Gefühle in die Wiege gelegt. Erst später werden Kinder und Jugendliche zunehmend von der Vernunft geleitet. Und diese Vernunft gehört nicht zum Aberglauben – oder widerspricht ihr sogar.

Psychologin Tanka Bockelmann erklärt den Aberglauben

„In unserer vernunftgeleiteten Kultur wünschen wir uns Optimismus, Überprüfbarkeit, und die Überwindung von den freien Willen lähmenden Emotionen und irrationalen Ängsten“, so Bockelmann.

Vernunft oder Aberglaube: Die Wolfsburger Diplom-Psychotherapeutin Tonja Bockelmann erklärt, warum viele Menschen vor Freitag, dem 13. Angst haben. Quelle: Boris Baschin

Die Psychologin verweist zudem auf das Urvertrauen: „Es scheint so zu sein, dass der Mensch nicht Nicht-Glauben kann. Aber der wahre Abergläubische ist Optimist. Er nutzt positive Rituale und überhört angsteinflößende Glaubenssätze mithilfe seiner Vernunft.“

Für manche Länder ist die 13 eine Glückszahl

In Deutschland und in einigen anderen Ländern gibt es den Aberglauben, dass an dem heutigen Datum mit Unglücken gerechnet werden muss. „In Brasilien ist der Glaube an ein Unglück noch größer als in Deutschland. An dem Tag lassen sich manche nicht operieren“, erzählt der Wolfsburger Osmar De Freitas.

WAZ-Umfrage: Was meinen Sie?

In manchen Ländern und Kulturkreisen steht der 13. Tag des Monats nicht für Pech. Im Judentum etwa gilt die 13 als Glückszahl. Auch in Japan wird die 13 eher als Glückszahl empfunden. Die Italiener wiederum bleiben lieber an einem Freitag, den 17., zu Hause.

Manche Menschen fürchten sich vor Freitag, dem 13.

Doch warum wurde ausgerechnet Freitag, der 13. ausgewählt? „Aus psychologischer Sicht ist es so, dass ein mit Glaube assoziiertes Datum tabuisiert wird“, so Bockelmann. Das Phänomen sei in allen Kulturen zu beobachten und dient der Stärkung der Gemeinschaft, indem eine Emotion eingesetzt wird – in diesem Fall Ehrfurcht und Scheu.

Wer Angst vor Freitag, dem 13. hat, leidet womöglich an Paraskavedekatriaphobie. Abgeleitet wird sie von den griechischen Begriffen „paraskeue“ (Freitag), „dekatria“ (dreizehn) und „phobos“ (Angst).

Und passieren am Freitag, den 13. denn wirklich mehr Unfälle? Die Zurich Versicherung hat festgestellt, dass Freitage generell besonders schadensreich sind. Doch wenn es sich um einen 13. des Monats handelt, gibt es rund zehn Prozent weniger Meldungen. Vielleicht weil die Menschen einfach im Bett liegen bleiben...

Von Ann Kathrin Wucherpfennig