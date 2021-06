Wolfsburg

Die vom Robert-Koch-Institut (RKI) gemeldete Inzidenz in Wolfsburg steigt am Freitag auf 4 Fälle pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche. Das RKI meldet eine Neuinfektion.

Außerdem hat das Gesundheitsamt die Quarantäne der „Regenbogengruppe“ der AWO-Kita Wendschott ist bis einschließlich 5. Juli verlängert worden.

Wolfsburg darf sich dennoch über Lockerungen insbesondere bei Kontaktbeschränkungen freuen, denn das Land Niedersachsen erlaubt für Kommunen mit einer Inzidenz unter zehn zum Beispiel Treffen von zehn Personen aus beliebig vielen Haushalten.

Keine Maskenpflicht auf dem Markt

Das Land hatte bereits am Freitag die Maskenpflicht auf Schulhöfen – und Wochenmärkten aufgehoben. Für die Kunden auf dem Wolfsburger Markt blieb es am Samstag aber bei der Maskenpflicht. Erst seit dem 21. Juni ist sie auch in Wolfsburg aufgehoben.

Am Montag hatte die Stadt lediglich zwei laufende Corona-Fälle in Wolfsburg gemeldet. Die Gesamtzahl derjenigen, die sich seit Beginn der Pandemie mit dem Virus infiziert haben, beträgt laut der RKI 4012. 86 Menschen sind seit vergangenem März im Zusammenhang mit dem Virus verstorben.

Treffen von Personen aus beliebig vielen Haushalten erlaubt

Bereits jetzt profitiert Wolfsburg von weiteren Lockerungen bei den Kontaktbeschränkungen. Da die Inzidenz in Wolfsburg stabil unter 35 liegt, sind wieder Treffen von bis zu zehn Personen „aus beliebig vielen Haushalten erlaubt“, wie die Staatskanzlei in Hannover mitteilte. Zuletzt hatte eine Begrenzung auf maximal drei beziehungsweise zehn Haushalte gegolten.

Zusätzliche Erleichterungen seit Montag

Am Montag ist Niedersachsen in die Stufe null seines Lockerungsplans gewechselt. Dies bedeutet für Wolfsburg mit einer stabilen Inzidenz von weniger als 10 zusätzliche Erleichterungen – auch hier vor allem bei Kontaktregeln. Grundsätzlich wären damit Geburtstags-, Hochzeits-, Grill-, Sport- oder Einschulungsfeiern möglich. So dürfen sich bei einer Inzidenz der Neuansteckungen unter 10 in Innenräumen bis zu 25 Personen und draußen bis zu 50 Personen versammeln.

Nicht mit eingerechnet werden Kinder bis zu einem Alter von einschließlich 14 Jahren, vollständig Geimpfte und Genesene. Haben alle Erwachsenen außerdem einen negativen Testnachweis, sind geimpft oder genesen, können sich noch mehr Menschen treffen. Eine Masken- und Abstandspflicht bei privaten Treffen gibt es nicht.

Anders bei Veranstaltungen: Kommen dort mehr als 25 Menschen drinnen beziehungsweise mehr als 50 draußen zusammen, gilt die Abstandspflicht – und drinnen auch die Maskenpflicht, solange man nicht an seinem Platz sitzt. Beides entfällt nur, wenn alle nicht vollständig Geimpften oder Getesteten einen negativen Testnachweis vorlegen.

In Restaurants, Lokalen und Cafés entfallen bei niedriger Inzidenz die Begrenzungen

Die Begrenzungen bei privaten Feiern in Restaurants, Lokalen und Cafés entfallen. Ab 25 Personen drinnen und 50 draußen müssen aber alle nicht vollständig Geimpften oder Genesenen in der Gastronomie ebenfalls ein Negativ-Testergebnis vorweisen.

Ähnliches gilt für Besucher von Clubs und Diskotheken: Sie brauchen beim Tanzen keine Maske mehr, sollen jedoch einen negativen Test oder Nachweis über vollständige Impfung oder Genesung vorlegen.

In Hotels oder Pensionen reicht es für die Gäste künftig aus, einen Negativtest nur noch ein Mal bei der Anreise vorzuzeigen. Und das „Übernachten zu touristischen Zwecken“ in Wohnmobilen oder Autos ist ab der neuen Woche auch wieder auf öffentlichen Flächen erlaubt - dabei soll die konkrete örtliche Inzidenz keine Rolle mehr spielen. Führungen durch Städte oder die Natur sind nun breiter möglich, für Bus- oder Schiffsfahrten wurden weitere Regeln angepasst.

43,9 Prozent der Wolfsburger sind mindestens erstgeimpft

In der vergangenen Woche sind 2137 Wolfsburger und Wolfsburgerinnen erstgeimpft worden (Stand: 21. Juni). Nun sind insgesamt 54 582 Menschen in Wolfsburg geimpft, von ihnen haben 34 584 den vollständigen Impfschutz erreicht. Prozentual heißt das: 43,9 Prozent sind mindestens erstgeimpft, 30,4 Prozent sind vollständig geimpft. Wolfsburg hängt damit leicht hinterher. Denn niedersachsen- und deutschlandweit liegt die Quote der Erstimpfungen inzwischen bei über 50 Prozent.

Von der Redaktion