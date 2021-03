Wolfsburg

Die einzige eingezäunte Hundefreilauffläche in Wolfsburg soll verschwinden, denn das Westhagener Grundstück (alter Baseballplatz) nahe der Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule wird bald bebaut. Hundebesitzer sind bestürzt, denn eine wirkliche Alternative gibt es ihrer Meinung nach in Wolfsburg nicht.

Dabei ist ausgerechnet das Westhagener Areal neben der Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule nie eine offizielle Freilauffläche gewesen. Doch der ehemalige Baseballplatz hat den großen Vorteil, dass er eingezäunt ist und Hunde von dort nicht abhauen können. Also wurde er von Hundehaltern dankbar genutzt, die Stadt ließ sie gewähren.

Nie offiziell, aber immer beliebt: Der ehemalige Baseballplatz in Westhagen wird gern als Hundefreilauffläche genutzt, da er umzäunt ist. Quelle: Roland Hermstein

Nun aber entsteht genau dort ein neues Gebäude für das Diakonie-Kolleg. Ein Ausgleich für die Hundehalter sei nicht vorgesehen, teilt die Stadt auf WAZ-Anfrage mit, und verweist auf die zwei bestehenden Freilaufflächen am Allersee und am Detmeroder Teich.

Die beiden offiziellen Flächen sind nicht umzäunt

Diese beiden offiziellen Areale sind allerdings nicht eingezäunt. Am Allersee verläuft an der Hundewiese außerdem ein beliebter Rad- und Fußweg. Regelmäßig kämen sich Hunde und Skater, Fahrradfahrer und Co. dort in die Quere, berichten die Tierhalter.

Ortsbürgermeister spricht sich gegen einen Zaun aus

Das Gebiet in Detmerode ist relativ neu, aber auch nicht eingezäunt und wird nach Beschwerden von Anwohnern noch Anfang März ohnehin verlegt werden – von einem Zaun ist seitens der Stadt nicht die Rede. Ortsbürgermeister Ralf Mühlisch spricht sich dabei gegen eine Umzäunung aus. Ersten würde sich an einem Zaun schnell Dreck sammeln, zweitens gebe ein Zaun schon optisch ein „ungutes Gefühl“, drittens erschwere er das Rasenmähen und andere Pflegemaßnahmen. Und viertens locke ein umzäuntes Areal schlecht sozialisierte Hunde an.

Auf nach Norden: Die Karte zeigt die alte und die neue Fläche für den Hundefreilauf in Detmerode. Quelle: Stadt Wolfsburg

„Manche Hundebesitzer trauen sich dann da eh nicht hin“, sagt Mühlisch. Rufe nach einer Umzäunung hält er für Einzelwünsche. „Als Ortsbürgermeister gilt für mich: Was möchte die überwiegende Mehrheit?“

Nicht bebaubar: Vielen Hundebesitzern gefällt die Fläche an den Strommasten am Detmeroder Teich sehr gut. Noch besser fänden sie die meisten, wenn sie eingezäunt wäre. Quelle: Roland Hermstein

Doch die Frage betrifft nicht nur Detmeroder. Eine Anfrage in der hundehaltenden Community auf Facebook macht deutlich: Die Westhagener Fläche war bei Hundehaltern aus der gesamten Umgebung beliebt. Besitzer berichten von Hunden mit starkem Jagdtrieb: „Es gibt Hunde, die nicht frei laufen können. Das hat nichts mit Ungehorsam und schlechter Erziehung zu tun.“

Freilauffläche in Detmerode wird verlegt Die Hundefreilauffläche in Detmerode wird verlegt: Nach Beschwerden von Anwohnern wandert das Areal noch Anfang März rund 200 Meter weit nach Norden. „Nachbarn, Fußgänger und Radfahrer fühlten sich durch das Bellen und Laufen der Hunde belästigt“, erlkärt Stadtsprecher Ralf Schmidt. Die Freilauffläche werde deshalb in die nördlich liegende Senke verlegt. „Hierdurch wird ein größerer Abstand zu den Wohnhäusern, Rad- und Gehwegen geschaffen mit dem Ziel, den Wünschen der Anwohnenden, Hundehaltenden und anderen Nutzenden der Grünanlage gleichermaßen gerecht zu werden.“ Die Tiere dürfen auf der neuen Fläche wie bisher im Zeitraum vom 16. Juli bis zum 31. März eines Jahres frei laufen und spielen. Vom 1. April bis zum 15. Juli eines Jahres gilt auch in diesem Bereich der Leinenzwang aufgrund der Brut-, Setz- und Aufzuchtzeit.

Eine andere Hundehalterin ergänzt: „Auf nicht eingezäunten Flächen würde ich die beiden nie abmachen.“ Ihre Hunde würden sonst jedem Vogel oder Hasen nachjagen und damit sich selbst, Passanten und die gejagten Tiere gefährden.

Und schließlich weist eine Hundebesitzerin auf eine Absurdität hin: Für die Freilauffläche gilt nämlich Leinenzwang vom 1. April bis zum 15. Juli.

„Gründet doch einfach einen Verein“

Ein Vorschlag, wie das Problem zu lösen sei, kommt ebenfalls aus der Hunde-Gruppe auf Facebook. „Gründet doch einfach einen Verein, der auf einem umzäunten Freilauf abzielt“, empfiehlt er und rechnet damit, dass etwa 40 bis 50 Mitglieder nötig wären. „Damit geht ihr dann zur Stadt und fordert für diesen Verein ein Vereinsgelände und schon habt ihr euren Hundeplatz, auf dem ihr euch treffen könnt.“

