„Freiheit“: Wolfsburger XXL-Golf mit Graffiti beschmiert

Wolfsburg

Es ist schon wieder passiert: Der XXL-Golf an der Braunschweiger Straße ist erneut Opfer von Schmierereien geworden. In blauer Schrift prangt seit Neuestem das Wort „Freiheit“ auf der zur Straße ausgerichteten Fahrerseite der Skulptur.

Worauf sich das Graffiti bezieht, ist nicht ganz klar: Möglich wäre eine Anspielung auf den seit Donnerstag herrschenden Krieg in der Ukraine. Immerhin sind blau und gelb die Farben der Nationalflagge des Landes.

Erst im Dezember sprühten Unbekannte einen Schriftzug auf den Golf

Denkbar wäre aber auch, dass der Begriff einen Bezug zur Corona-Pandemie haben soll. Es wäre nicht das erste Mal: Im Dezember 2021 sprühten Unbekannte mit roter Farbe den Schriftzug „Impft euch in Knie“ (sic!) auf die Skulptur. Was der Verfasser damals mit der grammatikalisch nicht ganz korrekten Aufforderung bezwecken wollte, ist nicht überliefert. Im August 2021 stand bereits die Aufschrift „Corona Lüge“ auf dem XXL-Golf.

„Freiheit“: Was die Aufschrift ausdrücken soll, ist unklar. Quelle: Roland Hermstein

In beiden Fällen entfernte die Stadt die Graffitis zügig. Das soll jetzt wieder so sein: „Der Stadt sind die neuerlichen Schmierereien an der Golfskulptur bereits bekannt. Eine Reinigungsfirma wurde daraufhin mit der zeitnahen Beseitigung beauftragt“, erklärt ein Stadtsprecher. Und: „Die Kosten dafür (Steuergeld!) richten sich nach dem Aufwand für die Reinigung und dürften im mittleren dreistelligen bis in den unteren vierstelligen Eurobereich liegen.“

XXL-Golf war schon häufiger Opfer von Attacken

Der XXL-Golf selbst genießt seit 2015 seine „Freiheit“ auf der Wiese an der Braunschweiger Straße. Die Stadt hatte die Skulptur zum 75. Geburtstag von Volkswagen geschenkt bekommen. Ursprünglich war sie schneeweiß. Weil die Farbe aber schnell Sprayer anlockte und das Material Risse bekam, stellten VW und die Stadt schon 2016 einen neuen Golf auf. Der silberne Anstrich und die glatte Oberfläche sollten ihn ebenso wie eine Anti-Graffiti-Beschichtung besser vor Umwelteinflüssen und Sprayer-Attacken schützen.