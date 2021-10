Freie Mitarbeiter zur Verstärkung der WAZ-Lokalredaktion gesucht

Wolfsburg

Die Wolfsburger Allgemeine Zeitung sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt freie Mitarbeiter für die Lokalredaktion. Sie können genau hinsehen, gut zu hören und haben ein Talent, die gesammelten Eindrücke stilsicher zu einem spannenden Text zusammen zu fassen? Dann bringen Sie schon einmal wichtige Voraussetzungen für diesen Job mit.

Was gibt es genau zu tun? Die Themenvielfalt in Wolfsburg ist riesig: Von Konzerten über Comedy-Veranstaltungen bis hin zu Sportfesten von Vereinen – über all diese Dinge und noch viel mehr berichtet die WAZ. Die Redaktion kann dabei nicht gleichzeitig überall sein. Darum suchen wir Verstärkung. Wenn Sie neugierig sind, gerne schreiben, fotografieren oder sogar kleine Videos machen, sind Sie bei uns richtig.

Im Idealfall bringen Sie erste Erfahrungen mit

Wir möchten unser Netz von engagierten freien Mitarbeitern erweitern, die sich für ihre Heimat interessieren und mit Texten, Fotos sowie Videos unser digitales Angebot auf www.waz-online.de und die gedruckte WAZ bereichern. Im Idealfall bringen Sie schon erste journalistische Erfahrungen mit, das ist aber keine Voraussetzung.

Wir suchen Menschen, die neugierig, kontaktfreudig und an allem interessiert sind, was um sie herum passiert. Dabei geht es nicht nur um Termine, die besucht werden müssen – viele Geschichten ergeben sich auch jenseits von offiziellen Kanälen. Man muss nur genau hinsehen und zuhören, und schon hat man womöglich eine spannende Story an Land gezogen

Bewerben Sie sich einfach per E-Mail

Die Arbeitseinsätze können flexibel nach Absprache gestaltet werden. Wir benötigen Unterstützung an den Wochenenden, aber auch unter der Woche. Als freier Mitarbeiter sollten Sie 18 Jahre alt sein und möglichst über ein Fahrzeug/Auto verfügen. Die Bezahlung richtet sich nach Fleiß und Qualität der Beiträge. Wir freuen uns auf Sie! Ihre Kurzbewerbung schicken Sie bitte per E-Mail an: redaktion@waz-online.de, Betreff „Freie Mitarbeit“.

Von der Redaktion