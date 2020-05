Ticketverkauf ist online: Wolfsburgs Freibäder öffnen am 30. Mai

Wolfsburg

Endlich wieder schwimmen in Wolfsburgs Freibädern: Die Stadt hat jetzt den genauen Termin für den Saisonstart bekannt gegeben: Am Pfingstsamstag, 30. Mai, geht’s los. Das VW-Bad, die Freibäder in Fallersleben und Almke sowie der Wasserpark Hehlingen können dabei nur eine begrenzte Personenanzahl einlassen. Deshalb müssen die Tickets für eine festgelegte Badezeit spätestens 24 Stunden vorher gekauft werden.

„Die Regelungen kann man natürlich ärgerlich finden, aber im Moment ist es nur so möglich“, sagt Sport- und Gesundheitsdezernentin Monika Müller. Zudem werden die Konzepte an die Lockerungsschritte des Landes, in Absprache mit dem Gesundheitsamt und anhand der Erfahrungen in den Bädern angepasst.

Maximale Besucheranzahl für die Wolfsburger Freibäder

Die Besucherzahl ist begrenzt: So dürfen in das VW-Bad zeitgleich 250 Badegäste, in das Freibad Fallersleben 210, in das Freibad Almke 80 und in den Wasserpark Hehlingen 25 Kinder sowie 50 Erwachsene. Die Bäder öffnen mehrmals täglich je zwei bis drei Stunden, bevor sie für den Besucherwechsel sowie für Hygiene- und Reinigungsarbeiten dazwischen eine Stunde schließen. Eine Stunde vor Ende des Zeitraums ist kein Eintritt mehr möglich und 15 Minuten vor Ende ist das Wasser zu verlassen. Der Wasserpark Hehlingen hat zunächst nur am Wochenende geöffnet.

Abstand am Beckenrand

Die allgemeinen Regeln wie das Abstandsgebot müssen eingehalten werden. Markierungen, Hinweisschilder und Aufsteller erläutern die weiteren Regeln. Dabei wurden für die Wolfsburger Freibäder individuelle Maßnahmen entwickelt. So ist die Nutzung von Umkleiden und Toiletten als auch der Rutschen, Matsch- und Spielplätze grundsätzlich möglich, teilweise aber nur mit Einschränkungen.

Die Gastronomie öffnet. Während die Kaltduschen an den Becken genutzt werden dürfen, müssen die Warmduschen, die Volleyballfelder und die Sprungtürme geschlossen bleiben. Mitgebrachte Sachen können in den Freibädern an Garderoben abgegeben werden.

Tickets gelten für einen Zeitraum

Die Eintrittskarten müssen spätestens 24 Stunden vor dem Besuch online für einen festgelegten Zeitraum gekauft werden. Der Link zur Ticket-Buchung und weitere Infos stehen unter www.wolfsburg.de/oeffnung/freibaeder. Die Karten können frühestens eine Woche im Voraus gekauft werden, eine Stornierung ist nicht möglich. Besucher, die ihre Tickets nicht online buchen, können in zur Verwaltung des Geschäftsbereich Sports, Rothenfelder Straße 14, kommen. Dort ist ein Verkauf von Montag bis Freitag in der Zeit von 11 bis 13 Uhr möglich.

Die Bädegäste müssen bei der Buchung ihre Kontaktdaten angeben, damit diese im Zweifelsfall an das Gesundheitsamt zur Nachverfolgung von Corona-Erkrankungen weitergegeben werden können. Die Stadt betont, dass die Daten vertraulich behandelt und nach spätestens vier Wochen gelöscht werden. Der Einlass ist nur mit gültigem amtlichen Lichtbildausweis, etwa Personalausweis, möglich. Es werden bis auf weiteres keine Bonussysteme wie Saison- oder Zehnerkarten umgesetzt. Die Preise für die Einzeltickets sind wie in der vorherigen Saison.

