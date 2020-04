Freibadsaison in Wolfsburg startet frühestens im Juni

Wolfsburg

Still ruht das Schwimmbad in der Corona-Krise. Die Beschränkungen der Bundesregierung gelten mindestens bis zum 3. Mai. Damit fällt die geplante Eröffnung des Freibades Fallersleben am Samstag schon mal ins Wasser. Und die Wolfsburger müssen noch mehr Geduld haben.

Frühestens öffnen die Freibäder in Wolfsburg laut der Stadt am 1. Juni. „Das setzt allerdings voraus, dass die Vorgaben des Landes eine Öffnung zu diesem Zeitpunkt zulassen und sich in Wolfsburg das Infektionsgeschehen so entwickelt, dass eine Eröffnung befürwortet werden kann“, betont Wolfsburgs Sportdezernentin Monika Müller.

Anzeige

Stadt erarbeitet Hygiene- und Schutzkonzept

Auch auf den Sportplätzen ist derzeit wenig los. Immerhin gibt es die Hoffnung, dass zumindest ein eingeschränkter Betrieb bald wieder möglich ist. Unter den Sportministern der Länder wird derzeit diskutiert, wie Sport wieder stattfinden kann, ohne Erfolge bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie zu gefährden.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Die Stadt bereitet sich auf die Öffnung von Sportanlagen und Bädern vor, „indem wir jeweils Hygiene- und Schutzkonzepte entsprechend der aktuellen Regelungen und Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts entwickeln“, erklärt Sportdezernentin Müller.

Zusammenarbeit mit dem Stadtsportbund

Nach derzeitigem Kenntnisstand könnten Sportanlagen zunächst für den Individualsport an der „frischen Luft“ geöffnet werden, sofern dieser kontaktlos und mit ausreichendem Abstand zu anderen Sportlern durchgeführt werden kann. Duschen und Umkleiden bleiben zunächst geschlossen. Warteschlangen sollen vermieden werden. Laut Müller werden in Abstimmung mit dem Stadtsportbund Wolfsburg derzeit Konzepte erarbeitet.

Vorbereitungen für die Freibadsaison laufen

Freibäder und Hallenbäder sollen frühestens am 1. Juni wieder öffnen. Dieser vorläufige Öffnungstermin ist laut Stadt erforderlich, damit die Firmen, die für die Bäder als Dienstleister an der Kasse, im Kiosk und für die Reinigung tätig werden, ihren Personaleinsatz planen können, ohne in wirtschaftliche Schwierigkeiten zu geraten.

Bild aus dem Hitze-Sommer 2019: Dürfen sich die Wolfsburger trotz Corona bald wieder im VW-Bad abkühlen? Quelle: Britta Schulze

Den Betreibern der Freibäder bleibt nur, sich auf einen möglichen Saisonstart vorzubereiten. „Wir treffen Vorbereitungen, um öffnen zu können, sobald wir es dürfen“, sagt Jens Hortmeyer, Geschäftsführer vom Stadtjugendring, der das Freibad Almke betreibt. Dort sollte die Saison am Sonntag vor Himmelfahrt beginnen.

Badeland bleibt den Sommer über geöffnet

In den beiden Hallenbädern werden Revisionsarbeiten vorgezogen, um sie auch in den Sommermonaten öffnen zu können. Die Becken müssen einmal im Jahr gründlich gereinigt werden. Auch das Badeland hätte normalerweise im Juli und August dafür schließen müssen. Nun wurden Böden und Wände, Schwallwasser- und Spülwasserkammern sowie sonstige Wasserspeicher in der Zwangspause bereits gereinigt. Somit werde das Badeland den ganzen Sommer über geöffnet bleiben, sagte Müller.

Badeland Wolfsburg: Für den Sommer geplanten Reinigungsarbeiten wurden dort vorgezogen – das Bad soll den ganzen Sommer geöffnet bleiben. Quelle: Gero Gerewitz

Entscheidung fällt 14 Tage vor Öffnungstermin

Ob die Bäder öffnen können, entscheidet sich laut Stadtverwaltung zwei Wochen zuvor und ist abhängig vom Verlauf der Pandemie. Noch stehe zudem nicht fest, welche Einschränkungen vom Land vorgesehen sind. Bäder würden sich auf verschiedene Szenarien so gut wie möglich vorbereiten. „Wir sehen hier die Bäder zunächst als Schwimm- und damit Sportstätte und erst bei völliger Aufhebung der Kontaktbeschränkungen auch wieder als Freizeitstätte“, betont Monika Müller.

Mit im Blick haben die Bäderbetriebe auch den Wasserpark in Hehlingen. Auch für den Wasserpark wird ein spezifisches Öffnungskonzept erarbeitet, das sich an den Vorgaben des Landes für Spielplätze mit Wasserspielmöglichkeiten orientiert soll.

Lesen Sie auch:

Von Christian Opel