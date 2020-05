Freibad-Ärger: Stammgäste enttäuscht über Corona-Regeln

Wolfsburg

Dunkle Wolken am Freibad-Himmel: Ab Samstag dürfen die Wolfsburger nach der Corona-Zwangspause zwar wieder ihre Bahnen ziehen, aber bei vielen Stammschwimmern hält sich die Freude in Grenzen. Im Mittelpunkt der Kritik: der eingeschränkte Ticketverkauf und die Eintrittspreise.

Dass es unter den aktuellen Bedingungen keine normale Freibad-Saison werden kann, ist allen klar. Dennoch sagen Fallerslebens Ortsbürgermeisterin Bärbel Weist und zahlreiche weitere Stammgäste aus dem Fallersleber Bad und dem VW-Bad: „In diesem Sommer nimmt uns der Krisenstab der Stadt Wolfsburg die Gesunderhaltung durch das Schwimmen.“

Unverständnis für fehlenden Verkauf vor Ort

Das größte Ärgernis: der Ticketverkauf. Bis auf Weiteres müssen Schwimmer ihre Tickets online erwerben – sie benötigen dafür PayPal oder einen Online-Banking-Account. Wer beides nicht hat, kann zwischen 11 und 13 Uhr in der Verwaltung des Geschäftsbereichs Sport Tickets kaufen. „Ich kenne ältere Schwimmer, die gar nicht mit dem Auto dorthin fahren können“, ärgert sich Andreas Mundt aus Ehmen. Ortsbürgermeisterin Weist fragt: „Was spricht dagegen, an der Kasse der beiden großen Freibäder Karten zu verkaufen?“

Stadt kommt entgegen

Die Verwaltung hat am Dienstag eingelenkt: Auf Anregung der SPD sucht sie derzeit nach Möglichkeiten eines Vor-Ort-Angebots in Fallersleben. Stadträtin Monika Müller sagte am Dienstagabend, dass die Stadt daran arbeite an zwei Tagen in der Woche einen Verkauf anzubieten.

Ärger über veränderte Preise

Ein weiteres Ärgernis: die Preise. Während Dauerkarteninhaber in der Vergangenheit für 90 Euro eine gesamte Saison über schwimmen konnten, müssen sie jetzt pro Besuch den Eintrittspreis von 3,70 Euro zahlen. Der ehemalige Tagespreis gilt jetzt für einen dreistündigen Besuch, sämtliche Bonussysteme entfallen. Mundt rechnet vor, was das bedeutet: „In der vergangenen Saison war ich um die 100 Mal schwimmen. Das würde mich jetzt 370 Euro kosten.“

Mundt und einige weitere Schwimmer wollen das Freibad jetzt meiden. Stammgast Ernst Telge will sich die Situation zunächst ansehen. Er meint: „Die Stadt bemüht sich. Aber für uns ist es auch eine Kostenfrage.“ Er hofft, dass sich die Verwaltung doch noch Bonussysteme überlegt.

Freibad morgens oft leer

Die Stammgäste der Bäder sind überzeugt: Mit den Beschränkungen schadet sich die Stadt selbst. „Das Geld, dass sie sonst durch unsere Dauerkarten bekommen, müssen sie erstmal durch Einzeltickets einnehmen“, sagt Mundt. Er geht mit seiner Frau Sylvia Hoya-Mundt immer morgens ins Fallersleber Bad. Beide verstehen nicht, warum sie sich nicht mit einer Dauerkarte feste Zeiten im Bad reservieren können. Die Angst der Stadt, dass die Stammgäste durch ihren häufigen Besuch andere Schwimmer benachteiligen, verstehen sie nicht: „Wenn wir morgens schwimmen, können wir die Personen im Bad an zwei Händen abzählen.“

Schließung steht nicht zur Debatte

Oberbürgermeister Klaus Mohrs kann den großen Frust nicht ganz nachvollziehen: „Ich wundere mich über die Diskussion. Wir haben ein System entwickelt, das möglichst vielen Menschen ermöglicht, schwimmen zu gehen. Wir hätten uns das auch anders gewünscht. Aber in diesem Jahr können wir nicht alles so machen wie in den Vorjahren.“ Mohrs verwies auf eine drohende zweite Infektionswelle. Er betonte: „Die Theorie, dass wir diese Regeln machen, um im nächsten Jahr ein Bad zu schließen, ist völlig falsch.“ Auch der stellvertretende Sportausschuss-Vorsitzende Ingolf Viereck beruhigt: „Die momentanen Regeln sind nicht in Stein gemeißelt, das hat die Verwaltung bereits mehrfach betont. Es wird bestimmt in Zukunft Veränderungen und Lockerungen geben.“

Von Melanie Köster