Wolfsburg

Zu einem besonderen Gottesdienst unter dem Motto „Einheit in der Vielfalt“ lud Pastorin Heike Burkert am Sonntag in die Wolfsburger Kreuzkirche ein. Das ökumenische Vorbereitungsteam freute sich besonders, dass die bekannte Theologin und Autorin Dr. Margot Käßmann zu Gast war. Zum internationalen Tag der Frauen, der bereits seit 1911 jährlich als Initiative im Kampf um Gleichberechtigung stattfindet, machte Käßmann auf die unverhältnismäßig schlecht bezahlten Berufe aufmerksam, die von Frauen dominiert sind.

„Die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie systemrelevant beispielsweise Pflegekräfte und Verkäuferinnen sind“, sagte Käßmann. Die ehemalige Bischöfin der evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers betonte, dass jeder Mensch eine Begabung habe und egal, wo er sich mit dieser einsetze, anerkannt sein sollte. „Anerkennung gibt es für die, die ganz vorne stehen“, beklagte Käßmann.

Margot Käßmann: „Ich wusste nicht, was ich tun sollte“

Dies seien häufig Unternehmensleiter und in der Öffentlichkeit sichtbare Personen. Dass Menschen, die in zweiter Reihe stehen, für ein Gesamtsystem wichtig sind, machte die Theologin anhand einer ganz persönlichen Erfahrung deutlich.

Margot Käßmann: Die bekannte Theologin sprach über eigene Erfahrungen als Frau in einer männerdominierten Berufswelt. Quelle: Norbert Neetz

Als Käßmann vor vielen Jahren - als erste Frau in diesem Amt - Generalsekretärin des Kirchentages wurde, sei ihr Vorgänger über die Wahl verärgert gewesen und verließ seinen Posten, ohne dass eine Übergabe stattfand. „Ich wusste nicht, was ich tun sollte“, so Käßmann und erzählte, wie ihre damalige Sekretärin ihr über alle Unsicherheiten hinweghalf und es in ihrem Team einen Geist unter den Frauen gab, die gesagt haben: „Wir helfen dieser Frau an der Spitze, dass sie das packt.“ Käßmann zeigte sich mit dieser Geschichte ebenso offen wie die vier Frauen, die in diesem Gottesdienst aus ihrem kriegserfahrenen Leben berichteten.

Die Leiterin der Ehe, Lebens- und Familienberatung, Dr. Karin Just, bedankte sich im Namen des gesamten Vorbereitungskreises bei Margot Käßmann für eine beeindruckende Predigt. Unter den geltenden Schutzmaßnahmen war die Kreuzkirche mit nur 120 Besuchern ausgelastet. „Wir mussten Anmeldungen sogar abweisen“, so die Veranstalter.

Der gesamte Gottesdienst wurde live gestreamt und ist unter dem YouTube-Kanal „Lukas digital“ https://youtu.be/WgieYUs9bFU abrufbar.

Von Sabrina Fricke