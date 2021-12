Frauenklinik im Klinikum erhält Zertifikat „babyfreundlich“

Wolfsburg

Die Frauenklinik des Klinikums Wolfsburg ist erneut als „Babyfreundlich“ zertifiziert worden. Das Prädikat wird von der gemeinsamen „Babyfreundlich“-Initiative der Weltgesundheitsorganisation WHO und des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen UNICEF vergeben.

Das renommierte Qualitätssiegel erhalten Geburtshilfen, die eine hervorragende Betreuungsqualität für Mutter und Kind gewährleisten und insbesondere die Bindung zwischen Eltern und Kind, die Entwicklung der Neugeborenen sowie das Stillen fördern und unterstützen. Die Frauenklinik hat die Prüfung für die Zertifizierung jetzt zum zweiten Mal erfolgreich abgeschlossen.

Zehn Kriterien entscheiden über Auszeichnung

„Alle Mitarbeitenden der Frauenklinik haben sich enorm für die Auszeichnung eingesetzt und sich umfangreich schulen lassen. Das Prädikat ist der Lohn dafür. Jetzt gilt es, die Auszeichnung im Klinikalltag auch künftig zu bestätigen und Eltern und ihren Babys auch weiterhin einen optimalen Start ins Leben zu ermöglichen“, sagt Klinikumsdezernentin Monika Müller.

Geburtskliniken müssen sich im Rahmen der Zertifizierung an insgesamt zehn Kriterien messen lassen, die die WHO und UNICEF aufgestellt haben. Dazu zählt der frühestmögliche und häufige Haut-zu-Haut-Kontakt von Eltern und Kind, selbst wenn ein Neugeborenes durch einen Kaiserschnitt im Operationssaal zur Welt kommt.

Mutter-Kind-Bindung im Fokus

Gefordert ist auch das sogenannte „24-Stunden-Rooming-in“. Es ermöglicht Mutter und Kind, dass beide nach der Entbindung die ersten Tage im Krankenhaus rund um die Uhr zusammen sein können. „Auch während der anhaltenden Corona-Pandemie erfüllen wir diese Vorgabe natürlich, denn diese Nähe von Mutter und Kind ist die beste Voraussetzung, um erfolgreich stillen zu können“, unterstreicht Still- und Laktationsberaterin Nele Liebrich.

In zertifizierten Geburtskliniken ist darüber hinaus das Team speziell geschult und kann junge Mütter zu ihren Fragen und in Problemsituationen beraten. Auch Frauen, die nicht stillen möchten oder können, werden unterstützt. Sie erhalten Tipps, wie sie ihrem Kind beim Füttern Wärme und Geborgenheit geben können und was sie bei der Zubereitung der Ersatzmilch beachten sollten.

