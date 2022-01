Wolfsburg

Das Wolfsburger Frauenhaus bietet Frauen seit 40 Jahren Schutz vor häuslicher Gewalt. Heide Kruse (61) war die erste Praktikantin und arbeitet mittlerweile seit 30 Jahren im Frauenhaus. Silvia Großkreutz ist seit zwei Jahren im Frauenhaus. Seit zwei Monaten ist Jeannette Walter (54) im Team. Die Mitarbeiterinnen sprachen mit der WAZ über die Geschichte des Frauenhauses, die aktuellen Herausforderungen und die Wünsche für die Zukunft. Denn: Das Wolfsburger Frauenhaus feiert am Dienstag auf den Tag genau sein 40. Bestehen.

Interview mit den Mitarbeiterinnen des Frauenhauses

Wie hat sich die Arbeit im Frauenhaus wegen Corona verändert?

Heide Kruse: Im Frauenhaus Wolfsburg hat jede Frau mit den Kindern ihr eigenes Zimmer. Bad und Küche müssen mit anderen geteilt werden. Um die Hygienemaßnahmen einzuhalten, nehmen wir wegen Corona nicht mehr so viele Frauen auf. Eine einzelne Wohnung wird als Quarantänewohnung freigehalten, um neu aufgenommene Frauen bis zu einem negativen Testergebnis unterzubringen oder um Bewohnerinnen bei einer auftretenden Corona-Erkrankung isolieren zu können. Vorsorglich testen sich die Frauen und die Mitarbeiterinnen regelmäßig. Ungeimpfte Frauen testen sich täglich.

40 Jahre in Wolfsburg: Die Mitarbeiterinnen Heide Kruse (v. r.), Silvia Großkreutz und Jeannette Walter sprachen mit der WAZ über die Anfänge des Frauenhauses. Quelle: Britta Schulze

Silvia Großkreutz: Abstand und Maske machen die persönliche Beratung und das Arbeiten mit den Bewohnerinnen schwieriger. Zudem konnten Aktivitäten wie Gruppenangebote mit Frauen und Kindern oder ein gemeinsames Frühstück mit den Bewohnerinnen nicht mehr stattfinden. Zwischenzeitlich gab es auch keine Vorort-Termine bei Behörden, alles musste online organisiert werden. Das macht es für uns komplizierter.

Gibt es mehr häusliche Gewalt wegen Corona?

Kruse: Zunächst ist wichtig zu wissen, dass häusliche Gewalt in allen Gesellschaftsschichten vorkommt. Ich glaube nicht, dass die häusliche Gewalt wegen der Pandemie gestiegen ist. Während der Lockdowns hatten wir weniger Anfragen, das hat allerdings eine Ursache. In der Regel bereiten die Frauen, die häusliche Gewalt erfahren, den Gang zum Frauenhaus vor. Sie packen eine Tasche mit den wichtigsten Unterlagen, die sie verstecken oder bei Freunden lassen. Das war aber gar nicht möglich, da alle zu Hause waren. Nach Beendigung des Lockdowns kamen dann mehr Anrufe.

Frauenhaus Wolfsburg vermittelt an andere Beratungsstellen

Wann sollten sich Frauen Hilfe holen?

Großkreutz: Sobald sie sich bedroht fühlen, ob physisch oder psychisch. Neben der Aufnahme im Frauenhaus bieten wir auch Beratungen an oder vermitteln an andere Beratungsstellen.

Etwa jede vierte Frau erlebt in ihrem Leben sexuelle oder körperliche Gewalt. Das Frauenhaus in Wolfsburg ist seit 40 Jahren ein Zufluchtsort. Quelle: Christin Klose/dpa

Kruse: Damals haben die Frauen das Klischee erfüllt und sind mit blauen Flecken gekommen. Das sehen wir mittlerweile weniger, auch wenn einige Frauen erzählen, dass sie geschlagen wurden. Es ist aber nicht nur die physische Gewalt unter denen Frauen leiden, manche Täter üben auch psychische Gewalt aus. So wird den Frauen Geld vorenthalten oder sie werden kontrolliert, sozial isoliert oder eingesperrt. Auch das wird als häusliche Gewalt anerkannt und die Frauen sehen das mittlerweile auch so.

Was sind die Schritte, wenn ich die Telefonnummer des Frauenhauses anrufe?

Großkreutz: Zunächst klären wir, ob eine akute Gefahr für Frau oder Kind besteht. In solchen Fällen sagen wir den Frauen, dass sie die Polizei rufen müssen. Wenn die Frau im Frauenhaus Zuflucht suchen muss und die Möglichkeit besteht, nennen wir ihr Dokumente und andere wichtige Dinge, die sie einpacken sollte. Diese Liste findet sich auch auf unserer Website. Falls die Zeit nicht da ist, kommt sie so. Dann bekommt sie bei uns eine Grundausstattung und es wird überlegt, wie sie später noch Sachen aus der Wohnung holen kann. Eventuell auch mit der Unterstützung der Polizei.

„Am Frauenhaus haftet kein Makel mehr“

Wie hat sich die Arbeit im Frauenhaus in den 40 Jahren verändert?

Kruse: Früher hatte das Frauenhaus ein schlechtes Image. Die Gewalt in den eigenen vier Wänden wurde heruntergespielt nach dem Motto ’Pack schlägt sich, Pack verträgt sich’. Wir haben uns eingesetzt und erklärt, dass die Gewalt auch etwas mit den Kindern macht. Heute ist die Arbeit im Frauenhaus anerkannt. Auch die anderen Behörden raten Frauen sich Hilfe zu suchen. Zudem sind die Frauen heute besser informiert und verlassen die Wohnung, in der häusliche Gewalt herrscht, früher. Zu Anfang haben die Frauen teilweise 20 Jahre lang die häusliche Gewalt ausgehalten. Die älteste Frau, die wir aufgenommen haben, war 76 Jahre alt. Sie kam nach 65 Ehejahren.

Kontakt zum Frauenhaus Wolfsburg Das Frauenhaus Wolfsburg ist eine Zufluchtsstätte für bedrohte und misshandelte Frauen und ihre Kinder. Die Adresse ist geheim. Beratung und Information unter Telefon (05351) 23860 oder info@frauenhaus-wob.de. In einer akuten Gefahrensituation rufen Sie die Polizei (110). Wer plant ein Frauenhaus aufzusuchen, sollte möglichst folgende Dinge mitnehmen: Ausweis oder Pass, Chipkarte der Krankenkasse, Wohnungsschlüssel, Kleidung, Sparbücher, Kontoauszüge, Versicherungspolicen. Für die Kinder: Kinderpass, Schulsachen, Kleidung, Spielzeug, Geburtsurkunde, Impfpass, Vorsorgeheft, eventuell Sorgerechtsbescheid.

Großkreutz: Die Hemmschwelle uns aufzusuchen, ist niedriger geworden. Damals wurden die Frauen noch stigmatisiert, teilweise wurde ihnen auch eingeredet, dass sie selber Schuld sind. Heute wird das Frauenhaus als notwendig angesehen und es haftet kein Makel mehr daran.

Wie lange dürfen die Frauen mit ihren Kindern wohnen bleiben und inwiefern unterstützen sie die Frauen?

Kruse: Insgesamt können im Frauenhaus 13 Frauen mit Kindern wohnen. Die ersten 14 Tage sind kostenfrei, danach gibt es je nach Einkommen eine Kostenbeteiligung. Für Frauen, die Arbeitslosengeld II beziehen, übernimmt das Jobcenter diese Kosten. Wenn klar ist, dass die Frau in Wolfsburg bleiben möchte, melden wir sie bei den Wohnungsbaugesellschaften an, um nach einer eigenen Wohnung zu suchen. Im Schnitt bleiben die Frauen sechs Monate oder länger im Frauenhaus. Dabei arbeiten wir nach dem Prinzip „Hilfe zur Selbsthilfe“.

Großkreutz: Die Frauen versorgen sich und ihre Kinder selber und bringen sie beispielsweise zur Kita und Schule. Falls dies für sie in Wolfsburg zu gefährlich ist, vermitteln wir sie in andere Frauenhäuser. Viele der Bewohnerinnen kommen nicht aus Wolfsburg, demnach haben sie häufig keine Kontaktpersonen. Wir unterstützen sie beispielsweise beim Umzug mit Möbelspenden, die wir bekommen. Manche brauchen wirklich alles, von der Gabel bis zum Bett.

Zum Schutz der Frauen hat das Haus eine Geheimadresse. Versuchen Täter das Haus aufzuspüren?

Kruse: Viele wissen, wo das Haus ist und viele wissen es nicht. Das ist erstaunlich nach 40 Jahren. Als es noch keine Handys gab, standen Männer regelmäßig vor der Tür. Heutzutage versuchen sie über die Sozialen Medien Kontakt zu den Frauen aufzunehmen. Wenn die Frauen genervt sind oder sich sogar bedroht fühlen, sprechen sie uns darauf an. Die meisten Frauen legen sich deshalb eine neue Telefonnummer zu.

Historie: 40 Jahre Frauenhaus Wolfsburg Im Jahr 1979 gründeten Frauen in Wolfsburg eine Frauenhaus-Initiative, um einzuschätzen, wie der Bedarf für ein Frauenhaus ist. Ein Jahr später wurde der Verein des Wolfsburger Frauenhauses gegründet. Am 25. Januar 1982 wurde das Frauenhaus eröffnet. Von November 1987 bis August 1988 war das Frauenhaus sehr nachgefragt und überbelegt. Ab 1991 wird im Frauenhaus nur noch bezahlte Arbeit geleistet. Im November 1992 gründete das Wolfsburger Frauenhaus einen Förderverein, dessen Hauptzweck die Sammlung von Spendengeldern für den Frauenhaus-Trägerverein erfüllt. Bis 1997 mussten sich zwei Frauen und ihre Kinder ein Zimmer teilen. 2003 wird das Frauenhaus teilweise renoviert, sodass zwölf Frauen mit ihren Kindern aufgenommen werden können. Zum 25-jährigen Jubiläum gab es eine Lichter-Aktion und die Peter Maffay Stiftung lud Frauen und Kinder zu einem Urlaub auf Mallorca ein.

Großkreutz: Wenn die Bedrohungen zunehmen und sogar Morddrohungen geschrieben werden und der Mann die Adresse weiß, wird die Frau in ein anderes Frauenhaus gebracht. Keine Frau bleibt in der Situation, irgendwo findet sich ein anderer Platz.

Was wünschen sie sich für die Zukunft?

Kruse: Das Frauenhaus in Wolfsburg ist eines der ältesten und theoretisch haben wir die richtige Größe, doch bundesweit fehlen Plätze in Frauenhäuser. Deshalb hoffen wir auf ein anderes Haus, welches der Gegenwart angepasst ist. Jede Frau sollte in ihrer eigenen Wohneinheit mit Küche und Bad wohnen können.

Symbolfoto aus einem Frauenhaus: Das Wolfsburger Frauenhaus ist nicht barrierefrei und die Frauen teilen sich mit den Kindern ein Zimmer. Deshalb wünschen sich die Mitarbeiterinnen einen Umzug. Quelle: Sophia Kembowski/dpa

Großkreutz: Unser Frauenhaus ist nicht barrierefrei. Frauen, die auf Rollator oder Rollstuhl angewiesen sind, müssen in andere Frauenhäuser wie Helmstedt oder Braunschweig weiter verwiesen werden, die barrierefreie Plätze anbieten können. Ein Umbau in diese Rihtung ist in unserem Haus aufgrund der Gegebenheiten nicht möglich, hier wäre ein Umzug notwendig.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig