Deshalb näht das DRK Sülfeld „Sorgenfresser“ für die Trostinsel

Wolfsburg

Diese Spendenübergabe ist geglückt: Die Nähgruppe vom DRK Sülfeld hat vor der Corona-Krise rund 50 sogenannter „Sorgenfresser“ für das Wolfsburger Kinderkrankenhaus und die Trostinsel genäht. Nun konnten die Puppen endlich gemeinsam mit einer Geldspende an die Trostinsel übergeben werden.

Die Kinder können den „Sorgenfressern“ alle Nöte und Sorgen anvertrauen. Denn die bunten Puppen in verschiedenen Größen haben einen Beutel mit einem Reißverschluss, in denen geschriebene Zettel hineingelegt werden können – und die Sorgen sind gefressen.

Anzeige

Hospizhaus: Traurige Zeit für Kinder

„Die Kinder und Jugendlichen freuen sich riesig über die Spende. Damit merken sie, dass jemand an sie denkt“, betont Dagmar Huhnholz, Leiterin der Trostinsel. Die Trostinsel ist ein Treffpunkt für trauernde Kinder und Jugendliche, in denen Gruppen- oder Einzeltreffen stattfinden. Diese Treffen mussten wegen der Corona-Krise plötzlich beendet werden. „Gestorben wird ja trotzdem, deswegen hätten sie uns gerade in dieser Zeit gebraucht. Daher war es für einige Kinder eine sehr einsame Zeit“, erzählt Huhnholz. Andere Kinder hätten dagegen trotz der geschlossenen Trostinsel eine intensive Zeit mit der Familie erlebt.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Treffpunkt Trostinsel wieder geöffnet

Um den einsamen Kindern zu helfen, ist Huhnholz zu den einzelnen Familien gefahren und hat zum Beispiel einen Spaziergang im Wald angeboten. Inzwischen dürfen aufgrund der Corona-Lockerungen wieder kleinere Zusammenkünfte in der Trostinsel stattfinden. Die Gruppen für Kinder (6 bis 10 Jahre), Teenies (bis 15 Jahre) und Jugendliche (ab 15 Jahre) wurden aufgeteilt, sodass täglich zwei Gruppentreffen stattfinden können.

Puppen und Geld vom DRK Sülfeld

Die Nähgruppe vom DRK Sülfeld hat bereits vielen Wolfsburgern geholfen. Die Mitglieder nähen regelmäßig Patchworkdecken für die Palliativ-Station des Wolfsburger Krankenhauses und veranstalteten einen Näh-Marathon, bei dem Decken für Obdachlose genäht wurden. Somit wechselten sie kurzerhand das Schnittmuster und entwarfen die „Sorgenfresser“.

Die Puppen wurden schon vor Corona genäht und bei der Faschingsfeier den Senioren gezeigt. „Alle waren so entzückt, dass sie kurzerhand auch was für die Trostinsel spenden wollten“, erzählt die Vorsitzende vom DRK Ortsverein Dörte Meyer. Daher wurde an dem Nachmittag zusätzlich 250 Euro gesammelt, die mit den „Sorgenfressern“ an die Trostinsel übergeben wurden.

Lesen Sie auch

Von Ann Kathrin Wucherpfennig