Mehrfach soll er den Kopf einer 18-Jährigen auf den Boden geschlagen haben und sie mit Tritten verletzt haben. In einer Unterführung in Westhagen habe er sich dem Opfer von hinten genähert. Gegenüber einem medizinischen Gutachter gab der Angeklagte zuvor an, Stimmen hätten ihn zu der Tat veranlasst. Die Kammer hielt den Mann jedoch für voll schuldfähig.