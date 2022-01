Kästorf/Warmenau

Das ist kurios: Eine Frau (55) hatte am Samstagnachmittag wahrscheinlich einen Unfall. Wo sie den hatte, daran konnte sie sich beim besten Willen nicht erinnern. Kein Wunder: Sie hatte 3,38 Promille.

Platter Reifen und beschädigte Felge

Eine Passantin entdeckte am Samstag am Fahrbahnrand der Kreisstraße 46 in der Kurve zwischen Kästorf und Warmenau eine verletzte 55-Jährige am Steuer eines Opel Corsa. Der Wagen war beschädigt: Er hatte einen platten Reifen sowie eine beschädigte Felge. Die herbei gerufenen Polizeibeamten konnten in dem Bereich aber keinen Unfallort ausfindig machen, der zu den Beschädigungen an dem Opel passen könnte.

Die Fahrerin konnte nur wenige Angaben machen. Nicht verwunderlich: Ihr Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,38 Promille. Die Frau muss sich jetzt zunächst einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr stellen. Der Führerschein wurde vorläufig sichergestellt. Zeugen, die einen möglichen Verkehrsunfall beobachtet haben, sollten sich bei der Polizei in Wolfsburg unter Tel. 05361/4646-0 melden.

Von der Redaktion