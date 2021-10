Wolfsburg

Ein Unbekannter hat am Donnerstagabend einen Gegenstand von einer Fußgängerbrücke an der Frankfurter Straße auf ein vorbeifahrendes Auto geworfen. Die 68-jährige Fahrerin des Skoda erschrak, blieb aber glücklicherweise unverletzt. An dem Wagen entstand leichter Schaden.

Die Wolfsburgerin fuhr gegen 18.50 Uhr auf der Frankfurter Straße aus Fallersleben kommend in Richtung Detmerode. Als die 68-Jährige unter der dortigen Fußgängerbrücke durchfuhr, bemerkte sie plötzlich einen lauten Knall. „Die erschrockene Fahrerin reagierte glücklicherweise besonnen und behielt ihr Fahrzeug unter Kontrolle“, sagte Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch.

Die Polizei sucht Zeugen

Im Rückspiegel sah die Frau eine Person auf der Brücke. Die geschockte Skoda-Fahrerin fuhr nach Hause und verständigte von dort aus die Polizei. Das Dach des Wagens wurde beschädigt. Die Art des Wurfgegenstandes ist derzeit unklar.

Lesen Sie auch Gleich zwei Taten in Supermärkten: Wolfsburger Polizei warnt vor Taschendieben

Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise zu der Tat oder dem Täter unter Tel. (05361) 46460.

Von der Redaktion