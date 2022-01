Nordstadt

Die WAZ gratuliert hiermit dem ältesten aktiven Politiker in Wolfsburg zum 90. Geburtstag: Frank Helmut Zaddach feierte am Dreikönigstag mit Familie, Freunden und Weggefährten. „Nach dem Essen mit meinen Kindern im La Fontana war ich ein bisschen müde“, gesteht der. Aber Zeit für ein Mittagsschläfchen blieb nicht, denn die Gratulanten gaben sich die Klinke in die Hand.

Kein Wunder: Es gibt kaum jemanden in der Nordstadt, der den Ex-Ortsbürgermeister nicht kennt. Und auch anderswo in Wolfsburg hat er mit seinem politischen, sozialen und kulturellen Engagement Eindruck gemacht. Er verhalf den Pfadfindern und Pfadfinderinnen des BdP zu einem Treffpunkt in der Kästorfer Mühle, er war in den Augen seiner Schülerinnen und Schüler in Kreuzheide bis zur Pensionierung 1994 der netteste und gerechteste Rektor aller Zeiten, er verfasste ein Benimm-Büchlein für den Rat der Stadt mit Ewigkeitswert, weckte das Schloss Wolfsburg aus seinem Dornröschenschlaf, regte die mittlerweile traditionellen Führungen aufs Rathausdach in Wolfsburg an und lässt sich weiterhin nicht davon abhalten, regelmäßig Sprechstunden für Bürgerinnen und Bürger auf dem Hansaplatz abzuhalten.

Viele Gäste beim 90. Geburtstag

Sonst geht immer er zu den Menschen – und seit er nicht mehr gehen kann, rollt er eben mit seinem E-Mobil. Aber an seinem Geburtstag kommen sie zu ihm. „Hier herrscht Jubel, Trubel und Heiterkeit“, berichtet der Jubilar der WAZ am Telefon. Vertreter von Kirchen und Banken sind schon da gewesen. Ex-Oberbürgermeister Klaus Mohrs gratuliert seinem SPD-Parteifreund Zaddach ebenso wie der aktuelle OB Dennis Weilmann.

Gratulation: Immacolata Glosemeyer und Antonio Zanfino wünschten Frank-Helmut Zaddach zum 90. Geburtstag nur das Beste. Quelle: privat

Und natürlich kommt auch Zaddachs Nachfolgerin, die Ortsbürgermeisterin (und Landtagsabgeordnete sowie SPD-Kreisvorsitzende) Immacolata Glosemeyer vorbei. Begleitet von ihrem Vize Antonio Zanfino, der einer der Wolfsburger mit italienischen Wurzeln ist, an deren Seite Zaddach oftmals stand, wenn es um politische oder gesellschaftliche Forderungen ging.

Von Andrea Müller-Kudelka