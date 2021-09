Fraktionen in Wolfsburg, Fallersleben und Vorsfelde wollen sich bis November zusammenraufen

Wolfsburg

Bundesweit werden Politiker und Politikerinnen sowie diejenigen, die diese gerade gewählt haben, gefragt, welche Koalitions-Konstellation sie sich für den Bundestag wünschen. Bei den Fraktionen sind die Aussagen dazu eher schwammig oder widersprüchlich. Wer sich jetzt öffentlich äußert, könnte schließlich seine Chancen auf eine diplomatische Einigung verschlechtern. In Wolfsburg sieht es ähnlich aus, auch wenn hier wegen der Direktwahl klar ist, wer die Bürger und Bürgerinnen an der Spitze des Rates vertreten wird: Dennis Weilmann von der CDU.

Nicht ganz so klar ist aber, wie durch die sich so verändernden Mehrheitsverhältnisse die Meinungsbildung im Rat der Stadt künftig aussehen wird. CDU und SPD haben jeweils 14 Sitze, PUG 7, Grüne 5, AfD 3, FDP 2, Linke und Volt je einen. Die konstituierende Sitzung findet am 3. November im Ratssitzungssaal in Wolfsburg statt.

Offen scheint auch, wie es in den beiden größten Stadtteilen, nämlich in Fallersleben und Vorsfelde weitergeht, wo die Fraktionen die Person an der Spitze des Gremiums wählen. Wie auch im Bund halten sich die Mitglieder dieser Gremien verständlicherweise während der Verhandlungsphase bedeckt. Erste Gespräche aber liefen längst und laufen auch weiter.

Patt von CDU und PUG in Vorsfelde

In Vorsfelde haben CDU und PUG beide je fünf Sitze, die SPD hat vier und jeweils einer geht an Grüne, FDP und Linke. Die mit Abstand meisten Einzelstimmen der Gewählten hat Sandra Straube von der PUG, gefolgt von Werner Reimer. Beide hatten auf ihren Plakaten deutlich gemacht, dass sie den Ortsrat führen wollen. Ambitionen hatte auch Kerstin Struth von der SPD. Ihre Chancen stehen aber schlecht, denn ihre Partei müsste jetzt wohl eher von PUG und CDU umworben werden – falls diese beiden Fraktionen sich nicht gleich untereinander einigen und gemeinsam eine große Koalition bilden. Die Empfehlung der PUG für Dennis Weilmann vor der Stichwahl könnte ein Hinweis darauf gewesen sein.

Sandra Straube, Werner Reimer oder Kerstin Struth: Wer wird Ortsbürgermeister oder -meisterin in Vorsfelde? Quelle: Britta Schulze/CDU Wolfsburg/Boris Baschin

PUG-Mehrheit in Fallersleben ist keine Garantie

PUG-Chef Andreas Klaffehn hatte in einer Presseerklärung betont, dass diese Empfehlung nicht mit den zur Wahl stehenden Persönlichkeiten, sondern mit übereinstimmenden Inhalten zusammenhänge. Gleichzeitig hat er sich persönlich damit die Verhandlungen mit der SPD im Ortsrat Fallersleben/Sülfeld deutlich schwerer gemacht. Dort hat zwar die PUG die meisten Sitze (6) und Klaffehn führt zusammen mit Roman Dettmann auch bei den direkten Stimmen, aber der bisherige Ratsvorsitzende Ralf Krüger (SPD) muss sich mit seinem persönlichen Stimm-Ergebnis auch nicht verstecken und die SPD holte immerhin vier Sitze – ebenso übrigens wie die CDU. Deren Spitzenkandidat André-Georg Schlichting meldet ebenfalls Ansprüche an. Ob ihn die Weilmann-Unterstützung mit der PUG aussöhnen kann, mit der er sich häufig einen heftigen Schlagabtausch geliefert hat, scheint zumindest fraglich – obwohl Schlichtings Erzfeindin Bärbel Weist jetzt kein Fraktionsmitglied mehr ist. Die SPD, so der CDU-ler, sei „jedenfalls nicht proaktiv auf uns zugekommen“. Wie in Vorsfelde sind Grüne, FDP und Linke mit jeweils einem Sitz vertreten.

Andreas Klaffehn, Ralf Krüger oder André-Georg Schlichting: Auch in Fallersleben gibt es verschiedene Möglichkeiten. Quelle: Britta Schulze

Es bleibt spannend, und das noch einige Wochen lang: Am 4. November findet laut Plan die konstituierende Sitzung in Fallersleben statt und am 9. November die in Vorsfelde.

Von Andrea Müller-Kudelka