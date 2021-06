Wolfsburg

Leckerli statt Schminke: Auf der Wiese vor dem VW-Bad fand am Dienstag ein Foto-Shooting mit Wolfsburger Hunden statt. Hundetrainerin Vanessa Engelstädter aus Brackstedt schreibt ein Ratgeber zum Thema Resilienz und Stress bei Hunden. Jede Seite muss bebildert sein, sodass sie 180 Fotos für das 174-seitige Buch benötigt. Für die passenden Motive ist die Tier-Fotografin Anna Auerbach zuständig. Die WAZ war bei der tierischen Aktion dabei.

Die Huskys Skolli und Hati von Stefanie Gröhl aus Rühen wurden vor vier Vogelscheuchen fotografiert. Die zweijährige Hündin Skolli blieb gelassen, sie lief langsam auf die starren Figuren zu und bellte nicht. Das war hervorragend, doch das Model sollte ein wenig mehr Neugierde zeigen. Also musste Gröhl mit Leckerlis nachhelfen, die Snacks wurden bei den Vogelscheuchen versteckt, sodass Skolli ganz interessiert daran schnupperte. „Für das Shooting haben wir im Garten trainiert und ich bin zufrieden mit ihr“, so Gröhl.

Foto-Shooting mit Hunden im Wolfsburger VW-Bad

Für das Motiv ist Anna Auerbach in Absprache mit der Wolfsburger Autorin verantwortlich. Die 34-jährige Tier-Fotografin wurde vom Kosmos Verlag, in dem der Hunde-Ratgeber erscheint, engagiert. Während ihres Biologie-Studiums hat sie Fotos von ihrem eigenen Hund gemacht, und so ist sie zur Tier-Fotografie gekommen. „Die Hunde sind verschieden, doch von jedem bekommt man ein schönes Foto“, betont Auerbach.

So lief das Foto-Shooting am VW-Bad – eine Bildergalerie:

Zur Galerie Tierische Aktion am VW-Bad: Die Brackstedterin Vanessa Engelstädter schreibt einen Ratgeber zu Hunden. Die Tier-Fotografin Anna Auerbach fotografiert dafür zahlreiche Wolfsburger Vierbeiner.

Und die Profis wissen auch wie: Von dem vierjährigen Rüden Hati wurden Portrait-Fotos gemacht. Dafür setzte sich Halterin Gröhl mit ihm ins Gras, davor lag Auerbach auf einer Isomatte – und plötzlich pfiff die Fotografin laut. Der Hund schaute aufmerksam zur Kamera. „Für Portrait-Fotos ist der Ausdruck wichtig, die Ohren sollten gespitzt sein und dafür reichen die zwei Sekunden bis sich der Hund wieder bewegt“, erklärt die Tier-Fotografin.

Hundetrainerin Vanessa Engelstädter aus Rühen schreibt Ratgeber

Für das Buch von Vanessa Engelstädter werden an zwei Tagen 90 Hunde fotografiert. Als Setting wurde neben der Wiese beim VW-Bad, der Allersee und der Wolfsburger Schlosspark ausgewählt. Rund 1000 Fotos wurden geknippst, 180 davon werden für den Ratgeber ausgewählt. Für das Cover wurde der Hund von Engelstädter fotografiert, der zwei Jahre alte weiße Schäferhund namens Tobi. „Der Verlag schaut sich die Foto-Auswahl ganz genau an, doch ich würde mich freuen, wenn er aufs Cover kommt“, so die 44-Jährige.

Engelstädter ist gelernte Industriefachwirtin. Seit rund 15 Jahren arbeitet sie als Hundetrainerin, zudem ist sie zertifizierte Stress- und Resilienztrainerin für Menschen. Resilienz bedeutet psychische Widerstandskraft. Also die Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen ohne anhaltende Beeinträchtigungen zu überstehen. „Das Wissen um Stress hilft beim Hundetraining Mensch und Tier, die beiden Fachgebiete ergänzen sich also prima“, so die Brackstedterin.

Wolfsburger bekommen zwei Fotos ihrer Lieblinge

Engelstädter hält zu den ergänzenden Themengebieten zahlreiche Fachvorträge und hat auch schon einige Artikel veröffentlicht. Einige Verlage sind auf die Wolfsburgerin aufmerksam geworden und rieten ihr zu einem Ratgeber. Das Buch „Resilienz und Stress bei Hunden“ erscheint im Frühjahr 2020 im Kosmos Verlag. „Das hört sich nach einer langen Zeit an, allerdings muss das Buch noch zu den Lektoren“, so Engelstädter.

So lief die tierische Aktion ab – ein Video:

Hunde-Halterin Stefanie Gröhl freut sich nicht nur über das erscheinende Buch und das erfolgreiche Foto-Shooting, sondern auch über die Fotos von ihren Hunden Skolli und Hati. Die Teilnehmer bekommen nämlich zwei bis drei Fotos ihrer Vierbeiner. „Es war eine tolle Erfahrung und die Bilder sind wirklich schön geworden“, sagt Gröhl.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig