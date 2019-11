„V für Verantwortung“ und „Punk oder so ähnlich“ von Walter Walczak sind jetzt im Kunstverein zu sehen. Die beiden neue Ausstellungen werden am Donnerstag, 21. November, um 19 Uhr im Schloss eröffnet.

Fotos zur Punkszene in Wolfsburg im Kunstverein

Schloss - Fotos zur Punkszene in Wolfsburg im Kunstverein