Eine Rekordsumme von 9544 Euro hat der Wolfsburger Hobby-Fotograf Jens L. Heinrich an die „Villa Bunterkund“ im Klinikum gespendet. Zusammengekommen ist das Geld durch den Verkauf seiner Benefizkalender, die von Jahr zu Jahr beliebter werden. Am Donnerstag hat der Fotokünstler das Geld als symbolischen Scheck an Prof. Jacqueline Bauer, Chefärztin der Wolfsburger Kinderklinik, übergeben.

Seit 2004 erstellt Heinrich jedes Jahr einen „Wolfsburg-Kalender“ mit eindrucksvollen Aufnahmen sowohl von Wolfsburgs Wahrzeichen als auch von weniger bekannten Ecken und Perspektiven. Zunächst nur als Geschenk für Freunde und Verwandte gedacht, wurde der Kalender zum Benefizprojekt, als Heinrich auch von anderen darauf angesprochen wurde, die den Kalender ebenfalls gern an die Wand hängen wollten und sofort bereit waren, dafür Geld auszugeben.

Hobby-Fotografie in Perfektion

Heinrich beschloss, darauf einzugehen, besteht aber bis heute darauf, „keinen Cent“ daran zu verdienen. „Da es ein Wolfsburg-Kalender ist, sollte eine Einrichtung in Wolfsburg profitieren und da fiel die Wahl schnell auf die ,Villa Bunterkund’ im Klinikum Wolfsburg“, erklärt Heinrich, der – wie er es formuliert – „ganz normal bei VW“ arbeitet und das Fotografieren trotz aller Erfolge als Hobby sieht.

Jedes Jahr bringt der Kalender mehr Geld ein

Seit diesem ersten Benefizkalender für das Jahr 2013 hat Heinrich die Spendensumme jedes Jahr steigern können. Selbst die Coronabedingungen hätten diesem Erfolg keinen Abbruch getan, freut sich der Fotograf. Seine Kunden hätten dieses Mal eben mehr online bestellt und die Portokosten bereitwillig in Kauf genommen. Insgesamt 1150 Exemplare des Kalenders für 2021 hat er verkauft. Damit sind über die Jahre 50 300 Euro zusammengekommen.

Wolfsburg in bemerkenswerten Perspektiven: Heinrich schafft es seit Jahren, selbst geborenen Wolfsburgern noch einen neuen Blick auf ihre Stadt zu bescheren. Quelle: Roland Hermstein

In der „Villa Bunterkund“ ist das Geld gut aufgehoben, denn die Einrichtung finanziert sich allein durch Spenden. 2009 wurde das Haus eingeweiht, das als Rückzugsort für junge Patienten dient. Hauptsächlich krebskranke Kinder können hier dem Krankenhausalltag für einige Zeit entfliehen und einfach nur Kind sein. Auch Eltern und Geschwisterkinder sind willkommen, sodass die ganze Familie hier spielen, kochen, fernsehen und entspannen kann.

Die Villa ist auf regelmäßige Spenden angewiesen

Da die Einrichtung und die dort arbeitenden Erzieher und Erzieherinnen nur durch Spenden bezahlt werden, ist das langjährige Engagement des Wolfsburger Fotografen natürlich besonders wertvoll. Und Heinrich seinerseits freut sich über verlässliche Benefizkunden: „Das Nephrologische Zentrum Weyhausen/Wolfsburg hat das vierte Jahr hintereinander 200 Exemplare als Weihnachtsgeschenk für Ihre Patienten geordert!“

Alle Infos zum Wolfsburg-Kalender „Wolfsburg 2021“ ist Heinrichs 18. Wolfsburg-Kalender. Der erste Benefizkalender in der Reihe war „Wolfsburg 2013“, er brachte der „Villa Bunterkund“ schon 1840 Euro ein. Seitdem hat sich die Spendensumme jedes Jahr gesteigert. Der diesjährige Kalender wurde von Juni bis Dezember 2020 verkauft, zum Beispiel über die Buchhandlung Thalia, Sopper, den Autostadtshop und die Touristik-Information. Knapp 12000 selbstgemachte Bilder von Wolfsburg hat Heinrich in seinem Archiv – das macht Hoffnung auf noch viele weitere Kalender. Auf seiner Homepage wolfsburgbilder.de zeigt der Fotograf viele seiner Aufnahmen und verkauft auch regelmäßig seine Kalender, sobald sie erscheinen.

Und ein Ende ist auch noch nicht in Sicht: Voraussichtlich im Juli wird Heinrich seinen 19. Wolfsburgkalender herausbringen. Schneefotos habe er in den letzten Wochen auf jeden Fall schon mehr als genug gemacht, berichtet er und scherzt: „Januarfotos habe ich jetzt bis 2037!“

Von Frederike Müller