„Forum Artis“: So kreativ sind die Schüler des Ratsgymnasiums Wolfsburg

Stadtmitte

Bereits zum 18. Mal fand in der Aula des Ratsgymnasiums die Kulturveranstaltung „Forum Artis“ statt. Die Fachbereiche Darstellendes Spiel, Kunst und Musik zeigten kreativen Arbeiten. Im Foyer der Aula zeigten Schüler Arbeiten aus dem Kunstunterricht und dem Workshops zu Rhodes Ausstellung „Memory Is The Weapon“ im Kunstmuseum.

Ratsgymnasium : Chor-AG eröffnete den Abend

Musikalisch eröffnete die Chor-AG unter der Leitung von Wolfgang Henneke den Abend. Mit den Songs „Nette Begegnung“, „The Lark In The Clear Air“ und „Jar Of Hearts“ stimmte der Chor die 600 Gäste in der Aula ein.

Bläserklassen präsentierten drei Stücke

Die Bläserklassen des sechsten und siebenten Jahrgangs präsentierten ebenfalls unter der Leitung von Henneke die drei Stücke. Im Anschluss stand Elisabeth Berg aus dem elften Jahrgang neben dem Flügel, an dem Lisa Shi aus dem zehnten Jahrgang sie musikalisch begleitete.

Poetry-Slam-AG: Mitreißender Text

Elisabeth leitet zusammen mit Thomas Günther die AG Poetry Slam am Ratsgymnasium. Frei, pointiert und emotional mitreißend präsentierte sie den von ihr geschriebenen Text „Erwachsen werden“ und erhielt tosenden Applaus für den eindrucksvollen Vortrag.

Forum Artis im Ratsgymnasium: Auch die Bläserklassen waren am Start. Quelle: Ratsgymnasium Wolfsburg

Nicht weniger beeindruckend waren die anschließenden Auszüge aus Memoria, dem großen Theaterprojekt mit 160 Schülern von acht verschiedenen Schulen unter der Leitung des israelischen Künstlers Eyal Lerner, das kürzlich im Scharoun-Theater aufgeführt worden war.

Wolfsburg zu Zeiten des Nationalsozialismus

Die Kurse Darstellendes Spiel aus dem zehnten und elften Jahrgang zeigten unter der Leitung von Inka Sander und Ulrich Stracke für Forum Artis umgeschriebene Szenen unter dem Titel „Erinnerung“, die das Publikum mit lokalem Bezug zu Wolfsburg in die Zeit des Nationalsozialismus versetzten und mahnend an die Zeit des Holocausts erinnerten.

Zweiter Teil des Forum Artis begann mit der Folk-AG

Schwungvoll eröffnete die Folk-AG unter der Leitung von Ulrich Scheja den zweiten Teil des Bühnenprogramms. Nur aus dem zwölften Jahrgang stammt der Kursus Darstellendes Spiel unter der Leitung von Ulrich Stracke, der einen sehr unterhaltsamen Trailer zu seinem Stück „Die Gesichter, die wir tragen“ präsentierte.

Kurzfilm „Jasper“ warnte vor Drogenkonsum

Kunstlehrer Sebastian Pralle leitete zum Kurzfilm „Jasper“ von Simon Lupp und Gabriel Wille aus dem zwölften Jahrgang über. Die beiden Schüler hatten in Anlehnung an große Kinofilme die Warnung vor Drogenkonsum in einen Horrorfilm verpackt.

Programm endete nach zwei Stunden mit dem „Brass Project“

Zum Abschluss des über zweistündigen Programms spielte das Brass Project. Erst nach einer Zugabe endete das Programm unter tosendem, minutenlangem Beifall mit einem Dank an alle Mitwirkenden vor und hinter den Kulissen durch Schulleiterin Jennifer Yavuz.

Lesen Sie auch:

Von der Redaktion