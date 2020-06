Wolfsburger Graugänse tragen jetzt Halsmanschetten

Wolfsburg

Lautes Geschnatter am Schillerteich: Am Donnerstagmorgen hat bei den Graugänse am Ufer des Wolfsburger Gewässers in der Innenstadt spürbare Unruhe geherrscht. Der Grund: Ein Forscherteam rund um Dr. Helmut Kruckenberg war vor Ort, um die Tiere zu beringen. Gelbe Halsmanschetten sollen in Zukunft wichtige Daten über das Verhalten der Tiere liefern.

Gänse witterten Gefahr

Der Plan der Forscher: „Eigentlich wollen wir vor allem Altvögel beringen“, erklärte Kruckenberg. Leichter gesagt als getan: Zunächst entdeckten die Forscher eine Gänse-Familie mit Küken, die sich trotz des neu aufgestellten Zauns auf einer Verkehrsinsel am Berliner Ring aufhielt. Als das Team sie in ein spezielles Fangnetz trieb, witterten die anderen Gänse die Gefahr und verzogen sich zunächst auf den See.

Die Beringung der Graugänse in Bildern:

Den Zeitpunkt der Aktion wählten die Forscher nicht zufällig: Noch wechseln die meisten Gänse ihr Gefieder. In der Zeit können sie nicht fliegen und lassen sich einfangen. „Wir sind schon fast etwas spät, einzelne Tiere sind mit der Mauser bereits durch“, berichtete Kruckenberg.

Individueller Code für jedes Tier

Den Tieren, die die Forscher zu fassen bekamen, steckten sie einen kleinen Metallring an den Fuß. Bei den erwachsenen Vögeln brachten Kruckenberg und seine Kollegen zudem die gelben Halsmanschetten mit einem individuellen Code für jedes Tier an: „Gelb ist die Farbe für Deutschland“, erklärte der Forscher. Die Daten fließen in eine internationale Datenbank. Über ein dazugehöriges Internetportal kann jeder Bürger, der in der Natur eine Graugans mit einer Halsmanschette sieht, seine Beobachtung melden (www.geese.org).

Manschetten schaden nicht

Die Manschetten seien für die Tiere kein Problem, betonte Kruckenberg: „Sie sind so locker, dass noch ein Finger dazwischen passt. Die Ringe am Fuß irritieren die Tiere meist mehr.“ Darüber hinaus bestehe laut dem Forscher auch keine Gefahr, dass Artgenossen die Gänse wegen ihrer Markierung ausgrenzen: „Graugänse sind sehr tolerant, was das Aussehen angeht. Sie akzeptieren beispielsweise auch andere Gänsearten.“

Hunderte Gänse kommen nach Wolfsburg

Die Halsmanschetten sollen wichtige Daten liefern: Kruckenberg und seine Kollegen möchten mehr darüber erfahren, wohin die Tiere im Jahresverlauf ziehen. „In vielen Gebieten in Deutschland war die Graugans im vergangenen Jahrhundert praktisch ausgestorben“, berichtete der Forscher. Seit den 1980er-Jahren dehnen sich die Populationen von Osten aus wieder aus. „ Wolfsburg ist deshalb so spannend, weil hier jedes Jahr Hunderte Gänse zum Brüten und zur Mauser herkommen und wir nicht genau wissen, wo diese Tiere sonst leben.“ Kruckenberg schätzt, dass sich von den rund 600 Tieren am Schillerteich gerade einmal 120 Vögel auch außerhalb des Federwechsels in Wolfsburg aufhalten.

Forscher sammelten zahlreiche Daten

Kruckenberg und seine Kollegen schauten sich am Donnerstag die ganze Gans genau an: Schnabellänge, Gewicht, Anzahl der dunklen Flecken auf dem Bauch – die Forscher notierten zahlreiche Daten. „Bei den Flecken wissen wir zum Beispiel nicht, was sie bedeuten“, berichtete Kruckenberg. Möglich ist, dass ihre Anzahl Hinweise auf die Attraktivität einer Gans gibt. Bei einigen Tieren nahmen die Forscher zudem Tupferproben, um sie auf die Vogelgrippe zu testen. Im Anschluss an die Prozedur schüttelten die Gänse ihr Gefieder und watschelten gemächlich zurück in den Schillerteich.

