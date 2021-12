Foodsharer und Partner sorgen für Weihnachtsüberraschung

Wolfsburg

Schöne Bescherung: Zusammen mit zahlreichen Sponsoren verteilten die Wolfsburger foodsharer an Heiligabend 50 prall gefüllte Lebensmittelpakete aus an bedürftige Menschen. Von Wurst, über Schokolade bis zu Gebäck, enthielten die Pakete alles, um über die Weihnachtsfeiertage für etwas Genuss zu sorgen. Obendrauf gab es zudem noch eine Ausgabe der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung. Das Highlight: Das traditionsreiche italienische Restaurant Bingo Bingo legte auf jedes Paket noch eine frisch zubereitete warme Speise obendrauf.

Als fixe Idee im letzten Jahr entstanden, zogen die Initiatorinnen Anna-Maria Spezia-Kaiser von foodsharing und Rita Salamoni von Bingo Bingo, die Aktion in diesem Jahr professioneller auf. Frühzeitig kümmert sich Spezia-Kaiser um Sponsoren – und fand viele Mitstreiter. Der Tannenbaumverkauf Mukelka aus Hehlingen steuerte selbstgemachte Wurst bei, Edeka Bartsch in Lehre spendierte Schoko-Weihnachtsmänner, Edeka Fechner aus Ehmen Orangen-Nüsse und Edeka Eisbrenner aus Weyhausen Salami. Vom Rewe Markt Kaiser im Schlesierweg kamen Gummibären, Rewe Hüttenrauch am Laagberg sorgte für Nudeln und Soße. Die Bäckereien Leifert und Cadera spendierten herzhaftes und süßes Gebäck. Weitere Leckereien aller Art kamen von Edeka Bahrs in Reislingen sowie de Rewe Markt in der Dresdner Straße.

Kooperation mit der Caritas und der Drogenberatung

„Es ist super, dass so viele unserer Partner bei der Aktion mitgemacht haben“, freute sich Spezia-Kaiser, welche die Tüten einen Tag vor Heiligabend mit anderen foodsharern gepackt hatte. Abgeholt werden konnten die Pakete an Heiligabend bei Bingo Bingo – samt frischer Pizza oder Pasta. „Es ist schön, wenn wir Leuten, denen es nicht so gut geht, eine Freude machen können“, sagte Rita Salamoni.

Denn darauf hatte Spezia-Kaiser geachtet: Die Lebensmittelpakete gab es nur gegen Vorlage eines der vorher verteilten Gutscheine. „Uns war wichtig, dass wir die Gutscheine an Menschen verteilen, denen ein großes Weihnachtsfest nicht möglich ist“, sagte sie. Einige der Gutscheine gingen deswegen an bedürftige oder einsame foodsharer, für die anderen nahm Spezia-Kaiser Kontakt zu der Caritas oder der Drogenberatungsstelle des Vereins Hilfe für gefährdete Menschen auf. So war garantiert, das die Spenden an den richtigen Adressen landeten.

Von Steffen Schmidt