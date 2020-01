Ausbau des Glasfasernetzes in Wolfsburg stockt

Wolfsburg

Stau auf der Datenautobahn in Wolfsburg: Das selbst gesteckte Ziel für den vollständigen Ausbau des Glasfasernetzes bis Ende 2021 werden die Stadtwerke nicht halten können. Die Töpfe mit dem Fördergeld sind leer.

Zwar ist der Stadtkern schon recht gut versorgt und sogar Orte in der Peripherie wie Almke, Neindorf und Ilkerbruch surfen dank einer Millionenförderung mit hohem Tempo im Netz. Wann aber zum Beispiel Stadtteile wie Hehlingen, Heiligendorf oder Ehmen angeschlossen werden, ist offen.

Zwischenziel: Zwei Drittel der Haushalte bis Ende 2021

Nun peilt die Stadt als Zwischenziel an, bis Ende 2021 zwei Drittel aller Haushalte in Wolfsburg mit Glasfaser zu versorgen. „Unser richtiges Ziel ist der möglichst schnelle flächendeckende Ausbau, hier warten wir auf die neue Förderkulisse, die voraussichtlich ab Ende 2020 kommt“, sagt eine Sprecherin.

Im Wolfsburger Haushaltsentwurf sind für die Jahre 2020 und 2021 jeweils eine halbe Million Euro für den Breitbandausbau vorgesehen – das ist aber nur der eingeplante Eigenanteil der Stadt an Förderungen für die digitale Infrastruktur. Derzeit wartet die Verwaltung darauf, dass Land und Bund neue Förderprogramme aufstellen. „In 2020 soll die Förderrichtlinie zum flächendeckenden Ausbau von Gigabitnetzen der grauen Flecken veröffentlicht werden.“ Die Stadt Wolfsburg will sich dann in den bisher unterversorgten Bereichen darum bewerben.

Wie geht es nun weiter?

In diesem Jahr sollen noch in den Gebieten Innenstadt-Mitte, Rabenberg und Vorsfelde-Nord Glasfaserleitungen verlegt werden. „Wie es weiter geht, hängt davon ab, wie es Förderung für die Stadt Wolfsburg von Land oder Bund gibt – die den restlichen Ausbau finanzierbar machen“, sagt Stadtwerke-Sprecherin Petra Buerke.

Die Wobcom zeigt auf ihrer Internetseite den aktuellen Stand für den Ausbau des Glasfasernetzes. Nicht jede Straße wird am Stück ausgebaut, die Erschließung erfolgt in 42 Clustern. Wann die Bauarbeiter anrücken, hängt zum einen ab von Planung, Genehmigungen und der Auftragslage bei den beauftragten Firmen.

Wertsteigerung für Grundstückseigentümer

Zum anderen muss sich die Wobcom von den Eigentümern der Grundstücke die Genehmigung unterzeichnen lassen, auf ihrem Grund und Boden auch die Leitungen verlegen zu dürfen. „Zuerst werden die Straßen mit den meisten Grundstücksnutzungsvereinbarungen in Angriff genommen“, erklärt Buerke. Die Zustimmung lohne sich in jedem Fall. Selbst wer die hohe Bandbreite nicht benötigt, profitiere trotzdem von der Wertsteigerung des Grundstücks.

So weit ist der Glasfaserausbau In folgenden Gebieten ist der Ausbau abgeschlossen: Almke, Detmerode, Eichelkamp, Hellwinkel, Heßlingen, Ilkerbruch, Innenstadt-Nord, Innenstadt-Süd, Köhlerberg, Laagberg, Neindorf, Rothenfelde, Teichbreite, Tiergartenbreite, Westhagen, Wohltberg. Der Ausbau läuft in: Alt Wolfsburg, Fallersleben, Hohenstein, Kreuzheide, Nordsteimke, Schillerteich. Für 2020 ist der Ausbau geplant für: Innenstadt-Mitte, Rabenberg und Vorsfelde-Nord. Auf den Ausbau warten: Allerpark, Autostadt (Stadtbrücke), Barnstorf, Brackstedt, Bürgerkämpe, Ehmen, Hageberg, Hattorf, Hehlingen, Heiligendorf, Kästorf, Klieversberg, Mörse, Neuhaus, Reislingen, Sandkamp, Steimker Berg, Sülfeld, Velstove, Vorsfelde Süd, Waldhof, Warmenau und Wendschott.

Wenn die Glasfaser einmal liegt, sollen die Kunden der Wobcom über Bandbreiten von bis zu 444 MBit pro Sekunde im Download verfügen können. Noch müssen sich etwa die Hälfte der Ortsteile mit deutlich weniger zufrieden geben.

Nutzer können selbst messen

Etwa in der Diekwanne in Velstove, wo zwar bis zu 50 Mbit möglich sein sollen, aber laut einiger Anwohner nur rund 30 Mbit bei ihnen ankommen. Buerke bestätigt die Beschwerde eines Kunden aus der Straße, betont aber: „Dort waren wir am 10. Januar vor Ort und haben 45 Mbit gemessen, dieser Wert liegt im Toleranzbereich.“

Wie viel von der bestellten Bandbreite beim Kunden tatsächlich ankommen muss, sei vom jeweiligen Vertrag abhängig. Wer übrigens seine Internetverbindung testen möchte, findet im Netz zahlreiche Tools dafür, unter anderem von der Bundesnetzagentur. Die Ergebnisse werden auch auf einer Karte aufgeschlüsselt, sind allerdings wegen der wenigen Datensätze nur wenig aussagekräftig.

