Fallersleben/Vorsfelde

Gut 2,8 Millionen Euro stehen für Projekte in Wolfsburg zur Verfügung, die die Entwicklung der städtischen Nebenzentren fördern. Davon muss die Stadt nur 25 Prozent – sprich 716 750 Euro – aufbringen, 75 Prozent (2,1 Millionen Euro) stammen aus Zuschüssen. Aber wofür sollen die Mittel verwendet werden? Darüber machen sich Kommunalpolitiker gerade intensiv Gedanken.

„So günstig bekommen wir nie wieder unsere Zentren entwickelt“, sagt Hans-Georg Bachmann, Sprecher der SPD-Ratsfraktion. Die SPD ließ sich am Montag von Stadtplanerin Silke Lässig die bisherigen Pläne erörtern. Der Steuerkreis der Hoffmannstadt mit Mitgliedern des Blickpunkts und des Ortsrats Fallersleben-Sülfeld schmiedete bereits am Donnerstag im Austausch mit der Verwaltung und der WMG erste Pläne. Auch „Vorsfelde live“ soll mit einbezogen werden, das hatte die WMG bereits 2021 angekündigt. Bürger und Bürgerinnen werden sich ebenfalls einbringen – in Vorsfelde plant Ortsbürgermeisterin Sandra Straube schon Workshop-Gruppen.

Geld für Tourismus, Kultur und Gewerbe

Es ist ein wahrer Geldsegen, der da Dank zweier unterschiedlicher Förderprogramme die sehr, sehr klamme Stadtkasse in Wolfsburg auffüllt: 1,8 Millionen Euro gibt es unter dem Titel „Perspektive Innenstadt“ für Wolfsburgs City (Eigenmittel: rund 200 000 Euro). Und weitere 2,1 Millionen Euro unter dem Motto „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ (Eigenmittel: rund 700 000 Euro). Von diesem zweiten Betrag sollen in den zwei größten Stadtteilen Fallersleben und Vorsfelde Tourismus, Gastgewerbe, Kultur, Kirche, Wohnen und Gewerbe profitieren. Silke Lässig erörterte der SPD, dass in einem ersten Schritt Konzepte und Handlungsstrategien erarbeitet werden. Die Umsetzung solle dann von 2023 bis 2025 erfolgen.

Neue Hoffnung auf bessere Verkehrskonzepte

Die SPD-Fraktion will die entsprechende Vorlage 2021/0145 mittragen. Hans-Georg Bachmann betont aber: „Nur gemeinsam, wenn Politik, Verwaltung und Bürger an einem Strang ziehen, kann Gutes gelingen.“ Die Verwaltung plant Vor-Ort-Büros des Zentren-Managements, ein Projekt mit dem Titel „Kunst schafft Innenstadt“ und ein Besucherleitsystem. Auch das Verkehrsgutachten „Feuerwehrkreuzung Vorsfelde“ und das Verkehrskonzept Fallersleben könnten mit den Mitteln finanziert werden. Die Sozialdemokraten wollen darauf achten, dass in beiden Stadtteilen Barrierefreiheit gefördert und Kinderspielplätze als so genannte Pop-up-Angebote errichtet werden.

André-Georg Schlichting (CDU) berichtet vom Treffen des fraktionsübergreifenden Steuerkreises in Fallersleben, dass erst einmal die 2016 durchgeführte Standortanalyse aktualisiert und bei einer Veranstaltung mit Bürgerbeteiligung weitere Punkte aufgenommen werden müssten. „Es gibt zudem viele Ideen, die aus unterschiedlichen Gründen bisher nicht umgesetzt wurden“, sagt er. Die Errichtung einer Bühne im Schlosspark zum Beispiel oder eine optische Verbesserungen der Poller, die das regelwidrige Parken in der Altstadt verhindern.

Schlosspark in Fallersleben: Eine Idee für mehr Leben im Zentrum ist es, eine feste Bühne nahe der Altstadt zu etablieren. Quelle: Roland Hermstein

Von Andrea Müller-Kudelka