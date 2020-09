Wolfsburg

Der Regionalverbund für Ausbildung (RVA) hat mit der Firma Schnellecke und dem Parkhotel Steimker Berg die Auszubildenen Mostafa Ghaffari und Cheickne Makadji für ihre außergewöhnlichen Ausbildungsweg ausgezeichnet. Normalerweise veranstaltet der RVA ein jährliches Sommerfest, bei dem auch Auszubildende aus den Landkreisen Helmstedt und Gifhorn geehrt werden. Die Veranstaltung war in diesem Jahr wegen Corona nicht möglich. Die Wolfsburger Auszubildenden wurden daher im Parkhotel geehrt.

Makadji absolvierte im Hotel die Ausbildung zum Koch. Ghaffari wurde in den letzten zwei Jahren bei der Firma Schnellecke zum Fachlagerist ausgebildet. „Die beiden jungen Menschen haben ihre Chance zur Integration und Ausbildung genutzt und einen erfolgreichen Abschluss abgelegt. Davor ziehe ich meinen Hut“, betonte RVA-Vorstand Christoph Görtz.

Anzeige

Der Regionalverbund für Ausbildung bietet eine betriebliche Erstausbildung für Bewerber mit Migrationshintergrund, die sich bislang erfolglos um einen Ausbildungsplatz bemüht haben. Demnach wird der Vertrag mit der RVA und den Lehrlingen abgeschlossen und die Ausbildung in einem Partnerbetrieb angetreten. Zurzeit betreut der RVA 120 Azubis in rund 100 Partnerunternehmen in Helmstedt, Gifhorn und der Stadt Wolfsburg. Zusätzlich zu der Ausbildung im Betrieb bekommen die Azubis mit Hilfe der RVA Deutschunterricht und Nachhilfe.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Im dritten Lehrjahr wechselte Cheikne Makadji den Ausbildungsbetrieb

Makadji wurde 1989 in Mali geboren und flüchtete 2012 über Libyen und Italien nach Deutschland. Sein Weg führte ihn von München nach Wolfsburg. In der VW-Stadt lernte er Christoph Hunten kennen, er und seine Frau unterstützen ihn seitdem. „Ich freue mich für ihn und bin dankbar für die Zusammenarbeit mit der RVA und dem Parkhotel. Alleine hätten wir es nicht geschafft“, so Hunten. Makadji, der in einer Wohngemeinschaft in Lehre wohnt, fing 2017 seine Ausbildung beim Diakonischen Werk Wolfsburg an. Da er in der Großküche zu wenig lernte, wechselte er im dritten Lehrjahr ins Parkhotel Steimker Berg. Unter den Fittichen von Küchenchef Tobias Breiting bereitete sich der Wolfsburger auf die Abschlussprüfung vor und schaffte zudem seinen Realschulabschluss. „Es wäre fatal einen so guten Koch gehen zu lassen, daher wird er übernommen“, sagte der Geschäftsführer vom Parkhotel Roland Lohss.

Wolfsburger Azubi kannte den Beruf Fachlagerist nicht

Ghaffari wurde in Afghanistan geboren und ist im Iran aufgewachsen. Im Nachbarland wurde er täglich diskriminiert, da afghanische Staatsbürger im Iran als Menschen zweiter Klasse gelten. Ghaffari kam 2015 als Grafikdesigner nach Deutschland. „Damals kannte ich den Beruf Fachlagerist noch nicht“, erzählte der 33-Jährige. Seine Ausbildung startete 2018 bei Schnellecke. Seitdem engagiert er sich als Fußballtrainer beim SSV Vorsfelde und legt seine Trainerlizenz noch in diesem Jahr ab. „Ich bin immer noch fasziniert, wie schnell Mostafa die Sprache und das Fachwissen gelernt hat. Daher wollen wir ihn auch bei uns behalten“, sagte Birgit Hinze, Ausbilderin bei Schnellecke. Als Fachlagerist beginnt er in der Wolfsburger Firma das dritte Lehrjahr, indem er zur Fachkraft für Lagerlogistik ausgebildet wird. Somit ist Ghaffari kein Auszubildender der RVA mehr, sondern von Schnellecke.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig