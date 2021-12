Wolfsburg

Die Situation in Wolfsburgs Flüchtlingsunterkünften ist aktuell relativ entspannt. Sabine Kohrs berichtete im Sozialausschuss, dass zurzeit 105 freie Plätze zur Verfügung stehen und dass bis zum 31. Juli 2022 noch 88 Personen aufgenommen werden müssen. Das legt die Quote des Landes Niedersachsen fest. Kohrs sagte aber auch: „Wenn an irgendeiner Grenze wieder etwas explodiert, müssen wir neu nachdenken.“

39 afghanische Familien mit Kindern in Detmerode

308 Personen soll Wolfsburg laut Quotenregelung vom 24. August 2021 bis 31. Juli 2022 aufnehmen. 220 Menschen sind laut Kohrs seit dem 1. September nach Wolfsburg gekommen. Die größte Gruppe besteht aus Ortskräften aus Afghanistan sowie einigen Personen, deren Menschenrechte dort akut gefährdet waren. 176 Menschen kamen vom Hindukusch – neun Einzelpersonen und 39 Familie mit Kindern zwischen 0 und 17 Jahren. Sie leben in Detmerode.

Provisorische Unterbringung

Fünf Gemeinschaftsunterkünfte und die Wohnanlage im Drömling in Vorsfelde stehen für eine Unterbringung zur Verfügung. Im Durchschnitt, so Kohrs, bleiben die Menschen bis zum Abschluss des Asylverfahrens und während der suche nach einer dauerhaften Bleibe etwa 18 Monate in diesen Wohnungen oder Zimmern.

Belegung der Unterkünfte Die Verwaltung informiert über die aktuelle Belegung der Unterkünfte für Geflüchtete und Asylsuchende in Wolfsburg (Stand: 1.12.2021) Dieselstraße: 315 Plätze, davon 30 frei. Hafenstraße: 98 Plätze, davon 10 frei. Suhler Sraße: 147 Plätze, davon 39 frei. Theodoer-Heuss-Straße: 160 Plätze, davon 15 frei. Heinrichtswinkel: 80 Plätze, davon 11 frei. Wohnanlage Drömlingstadion: 35 Wohnungen, davon 2 frei.

Laut Statistik der Stadtverwaltung lebten am 31.12.2020 insgesamt rund 4000 Asylsuchende und Geflüchtete in Wolfsburg – davon fast 3000 bereits mit Anerkennung aus humanitären Gründen, rund 650 Asylsuchende, bei denen das Verfahren noch läuft, und 464 Geduldete.

Betrieben werden die Unterkünfte von externen Anbietern. Der Vertrag für die Unterkunft im Heinrichswinkel in Vorsfelde wurde gerade neu ausgeschrieben. Den Beschluss über die Vergabe wird der Rat der Stadt Wolfsburg voraussichtlich am 22. Dezember fällen.

Von Andrea Müller-Kudelka