Flucht misslingt: Polizei Wolfsburg schnappt Kaffeedieb

Wolfsburg

Räuberischer Diebstahl in einem Lebensmitteldiscounter an der Suhler Straße in Wolfsburg: Am Montagnachmittag wurde ein ­24-Jähriger beim Diebstahl von Kaffee erwischt und versuchte zu fliehen, allerdings schnappte ihn nach wenigen Metern die Wolfsburger Polizei.

Ein Angestellter des Marktes hatte gegen 15 Uhr beobachtet, wie der Mann mehrere Packungen Kaffee stahl. Als der Mitarbeiter den Dieb ansprach und festhalten wollte, wehrte der Dieb sich und flüchtete. Eine bereits alarmierte Polizeistreife nahm den Flüchtigen kurz darauf fest und fand bei ihm das Diebesgut sowie die Schlüssel zu einem Ford Focus.

Im Wagen des Mannes findet die Polizei weiteres Diebesgut

„Da der 24-Jährige bereits aus zurückliegender Zeit wegen ähnlich gelagerter Delikte in Erscheinung getreten war, lag der Verdacht nahe, dass im Pkw weiteres Diebesgut aufgefunden werden könnte“, so Polizeisprecher Thomas Figge. Tatsächlich fanden die Polizeikommissare im Focus am Erfurter Ring zahlreiches Diebesgut. Der genaue Wert wird derzeit noch ermittelt.

Der 24-Jährige wurde vorläufig festgenommen, musste aber nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Braunschweig wieder entlassen werden. Die Ermittlungen dauern an.

