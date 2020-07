Flexibler Nahverkehr: Kleinbusse sollen auf drei Wolfsburger Testflächen fahren

Wolfsburg

In drei Wolfsburger Gebieten sollen ab Mitte 2021 Kleinbusse fahren, welche die Busse auf den regulären Linien ergänzen sollen. Der Strategieausschuss der Stadt sprach sich am Dienstagabend schon mal einstimmig für einen anderthalbjährigen Testlauf aus.

Lange Fahrzeiten mit dem Bus

Mit dem Pilotprojekt sollen die Ortschaften außerhalb Wolfsburgs besser angebunden werden. Um die Testflächen auszuwählen, habe man die Differenz der Fahrzeiten zwischen Bussen und anderen Verkehrsmitteln berücksichtigt, aber auch die Bevölkerungsdichte, erklärte ­WVG-Geschäftsführer Timo Kaupert.

Anzeige

Mobilität der Zukunft: Neben klassischen Linienbussen will die WVG den Einsatz von flexiblen Kleinbussen testen. Quelle: Regionalverband Braunschweig

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Zwar sei grundsätzlich jede Ortschaft per Bus erreichbar, doch sei man auf den Linien teils deutlich länger unterwegs als mit anderen Verkehrsmitteln. „Das sind teils krasse Ergebnisse“, erläuterte Ralf Hilbig, Leiter des Referats Stadtentwicklung. Beispielsweise fahre man mit dem Bus vom Hansaplatz bis zur Alten Handelsstraße in Velstove 51 Minuten. Da könnte man fast zu Fuß gehen. Mit dem Fahrrad sei die Strecke in 14 Minuten zu schaffen.

Unterstützung vom Land Niedersachsen

„Es ist eine Testphase mit Unterstützung des Landes“, erläuterte Ralf Sygusch, Direktor des Regionalverbands Großraum Braunschweig. Für die Hälfte der Kosten von jährlich 1,2 Millionen Euro will der Verband eine Förderung des Landes beantragen und sich auch selbst finanziell beteiligten. Der Eigenanteil der Stadt würde somit für den gesamten Projektzeitraum 450 000 Euro betragen.

Mit der Testphase solle die Akzeptanz und die Nachfrage des Angebots geklärt werden. „Wir wollen ein Angebot, das in den ÖPNV integriert wird“, betonte Sygusch. Die größte Herausforderung sei die Anschaffung barrierefreier Fahrzeuge und die Entwicklung einer Dispositions-Software. Die soll die Wünsche der Fahrgäste sammeln und die Kleinbusse auf die Routen schicken. Ende 2022 soll dann Bilanz gezogen werden.

Pilotprojekt „Flexible Bedienformen“ Um Versorgungslücken zu stopfen, erarbeitet die WVG ein Konzept für „Flexible Bedienformen“. Kleinbusse sollen die regulären Linienbusse ergänzen. Geprüft wird der Ausbau weiterer Haltestellen im Stadtgebiet. Weil die Ressourcen begrenzt sind, soll der eineinhalbjährige Test zunächst auf Flächen mit der voraussichtlich größten Nachfrage laufen. Die Erfahrungen sollen dann in die Entwicklung eines zukünftigen ÖPNV-Konzepts einfließen. Drei Testzonen für den Flächenverkehr sind angedacht: Eine Fläche im Norden könnte unter anderem Brackstedt, Velstove, Wendschott, Kreuzheide und Tiergartenbreite umfassen, die Fläche Südwest Fallersleben, Sülfeld, Ehmen, Mörse, Detmerode und Westhagen, außerdem ein Flächenverkehr Südost die Orte Reislingen, Neuhaus, Nordsteimke, Hehlingen und Barnstorf.

„Versorgungslücken schließen“

„Das kann den ÖPNV stark voranbringen, indem wir Versorgungslücken schließen“, lobte Hans-Georg Bachmann ( SPD) das Projekt. Peter Kassel ( CDU) sprach von einem „vielversprechenden Ansatz“. Die PUG beantragte eine Ausweitung der Testflächen, etwa im Süden auf Almke, Neindorf, Hattorf und Heiligendorf, fand jedoch keine Mehrheit. Für die Testphase soll das Projekt auf die Testflächen beschränkt bleiben – und später gegebenenfalls ausgeweitet werden. Bachmann sagte, es gehe bei dem Projekt zunächst um Strecken, die derzeit nicht von Bussen bedient würden.

„Wir sollten uns freuen, dass der Regionalverband uns die Möglichkeit gibt, mit drei Clustern einzusteigen“, sagte Oberbürgermeister Klaus Mohrs. Mit dem Projekt sammele die Stadt „wichtige Erfahrungen“ für die zukünftige Planung des ÖPNV-Netzes.

AfD befürchtet Konkurrenz fürs Taxigewerbe

Thomas Schlick ( AfD) sprach von einer „guten Ergänzung“ für den ÖPNV, befürchtete allerdings eine Konkurrenz zu Taxiunternehmen. WVG-Chef Kaupert betonte, dass es feste Haltestellen für die Kleinbusse geben werde und Fahrgäste auch Umwege in Kauf nehmen müssten. Kunden von Taxis wollten hingegen direkt von A nach B fahren. Schlick forderte indes, die Dispositionssoftware solle eine Konkurrenz zu bestehenden Mobilitätskonzepten vermeiden, was die Mehrheit ablehnte.

Lesen Sie auch:

Von Christian Opel