Flechtorf

Einbruch am Wochenende in Flechtorf: Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Samstag gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus, an dem eine Tierarztpraxis angeschlossen ist.

Räume und die Praxis durchwühlt

Der Eigentümer hatte sein Haus gegen 16 Uhr verlassen und kehrte gegen 21 Uhr zurück. Nach seiner Rückkehr habe er festgestellt, dass mehrere Räume und die Praxis durchwühlt wurden. Es wurde Bargeld entwendet, die Höhe stehe noch nicht fest, so das Polizeikommissariat Königslutter.

