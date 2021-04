Flaggen auf Halbmast: Wolfsburg gedenkt der Corona-Toten

Wolfsburg

Die Stadt Wolfsburg schließt sich dem bundesweiten Gedenktag für die Verstorbenen in der Corona-Pandemie am kommenden Sonntag, 18. April, an. Die Flaggen im Stadtgebiet werden auf halbmast gesetzt und viele Wolfsburger Kirchen geben das Glockengeläut der zentralen Gedenkveranstaltung in Berlin um 10.15 Uhr wider.

Oberbürgermeister Klaus Mohrs: „Die Stadt Wolfsburg gedenkt der 76 Menschen, die infolge einer Corona-Erkrankung in Wolfsburg verstarben. Einer der schwersten Momente unserer Stadt war der Infektionsausbruch im Hanns-Lilje-Heim im vergangenen Jahr. Unsere Gedanken widmen wir den Menschen, die wir an die Krankheit verloren haben. Wir wünschen den Angehörigen, die den Verlust eines geliebten Menschen tragen müssen, viel Kraft in der schweren Zeit.“

Klaus Mohrs: „Wir werden weiter mit Corona leben müssen“

Jeder sei von der Pandemie betroffen, so Mohrs weiter. „Viele Mitmenschen haben aufgrund der Pandemie ihren Job verloren oder sind in ihrer Existenz bedroht“, sagt der Oberbürgermeister und weist auf die immer noch sehr hohen Infektionszahlen hin. Am Mittwoch lag der Inzidenz wert bei 197. „Wir werden weiter mit Corona leben müssen. Allerdings stimmen mich die stetig wachsenden Testmöglichkeiten und die steigenden Impfzahlen optimistischer, wenn auch insbesondere die Impfkampagne bislang nicht so zügig voranschreitet, wie wir es uns wünschen.“

Über 79 000 Menschen sind in Deutschland seit Beginn der Pandemie in Zusammenhang an oder mit dem Coronavirus verstorben (Stand: 14. April). Um ihrer zu gedenken und den Hinterbliebenen eine Stimme zu geben, wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am 18. April eine zentrale Gedenkfeier in Berlin mit Staatsspitze und Hinterbliebenen durchführen.

Die Stadt Wolfsburg plant zudem eine eigene Veranstaltung mit örtlichen Akteuren, die neben dem Gedenken die verschiedenen Facetten der Corona-Pandemie in Wolfsburg aufzeigen soll und stattfinden wird, sobald die Infektionslage dies zulässt.

