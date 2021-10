Wolfsburg

Anfang September toste ein waschechter Shitstorm auf der Facebook-Seite des Braunschweiger Unternehmens „FitnessLand“, das seit August auch einen Club im Wolfsburger Allerpark im Gebäude der SoccaFive-Arena betreibt. Es ging um die Monatsabrechnung für September: Per Email-Newsletter hatte der Anbieter kurzfristig eine Preisanpassung angekündigt und den Neupreis dann auch gleich abgebucht, ohne eine Einspruchsfrist. „Überraschend den Mitgliedsbeitrag anzuheben, ist unzulässig“, kommentierte der Verbraucherschutz Niedersachsen. Einen Rechtsbeistand habe die Fitnessland-Gruppe danach trotzdem nicht eingeschaltet, teilte jetzt Stefan Lohmann, Assistent der Geschäftsführung, auf WAZ-Nachfrage mit: „All unsere Mitglieder bitten wir, in den Dialog mit uns zu gehen.“

Laut Facebook-Posts und nach Informationen des Verbraucherschutzes in Wolfsburg ist dieser Dialog aber bisher nicht ganz unkompliziert gewesen. „Viele klagten, sie hätten keine Antwort auf ihren Widerspruch gegen die Preiserhöhung erhalten“, berichtet Annegret Willenbrink. Mündlich sei einigen die Kündigung nahegelegt worden; entweder sofort oder in drei Monaten. Etwas Schriftliches legte den Beratern des Verbraucherschutz-Vereins allerdings niemand vor. Und auch von einer Klage ist dort nichts bekannt – weder von Seiten der Kundschaft noch von Seiten des Unternehmens.

Kunden berichten von Erhöhung um 50 Prozent – FitnessLand spricht von Vereinheitlichung

Einzelne Kunden hatten von einer Preissteigerung um rund 50 Prozent berichtet – 29,90 Euro statt 19,90 Euro im Monat. Der Assistent der Geschäftsführung betont dagegen, nur wenige zahlten tatsächlich mehr. Es habe sich nämlich grundsätzlich „nicht um eine Tariferhöhung, sondern um eine Vereinheitlichung unserer Tarife gehandelt“. So hätten einige Mitglieder zuvor wöchentlich gezahlt. Das waren bei 52 Wochen also 13 statt wie jetzt 12 Raten. Zudem biete das FitnessLand im Vergleich zum Vorbesitzer Zusatzleistungen und habe in neue Geräte investiert.

Die FitnessLand-Gruppe hatte im August zehn Clubs der Hygia-Gruppe von Christian Haertle übernommen und sich schlagartig vergrößert: Statt 18 Standorte gibt es jetzt 28. Gerüchte, man habe sich mit dieser Übernahme sozusagen überhoben, weil noch ausstehende Zahlungen beglichen werden mussten, weist Lohmann zurück. Zu Details des Kaufvertrags werde die Geschäftsführung keine Stellung nehmen, die FitnessLand-Gruppe sei aber seit Jahren investitionsfreudig. Tatsächlich gab es seit der Gründung im Jahr 2000 bis zum Jahr 2016 ein recht stetiges Wachstum. Das besondere Prinzip der sogenannten „Black-Edition“-Clubs, zu denen auch der ehemalige Hygia-Club im Allerpark gehört, sind Zusatzleistungen: Flatrates für Solarium und Getränke, uneingeschränkte Nutzung der Wellness- und Saunabereiche, Cycling-Kurse und Personal Trainer. Das komme gut an: Am Standort Wolfsburg dürfe sich die Geschäftsführung sogar über viel mehr Neuanmeldungen als Abmeldungen freuen, so Lohmann.

Bei den Überlegungen zur „Tarifharmonisierung“ spielte der „Fairnessgedanke gegenüber den Mitgliedern an unseren anderen Standorten eine übergeordnete Rolle“, erläutert der Assistent in einer E-Mail. Noch im August hatte das Unternehmen unter dem Hashtag #fitnesslandfamily verkündet: „Alle Mitgliedschaften laufen so weiter wie bisher.“ Das allerdings galt offensichtlich nur bis Ende des selben Monats.

Von Andrea Müller-Kudelka