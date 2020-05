Fitness-Studios dürfen wieder öffnen: Konzept des Wolfsburger Injoy überzeugt

Wolfsburg

Das ist eine gute Nachricht für alle Fitnessstudios in Niedersachsen: Sie sollen ab Montag wieder öffnen dürfen. Daran hat das Wolfsburger Sportstudio Injoy einen großen Anteil – denn von ihm stammt das Konzept für die Hygiene- und Abstandsregelungen. Das überzeugte nicht nur die Wolfsburger ­SPD-Landtagsabgeordnete Immacolata Glosemeyer sowie die sportpolitische Sprecherin Dunja Kreiser, sondern auch Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius und Ministerpräsident Stephan Weil. „Wir freuen uns riesig“, sagt Injoy-Geschäftsführer Andreas Heuchert.

Seit Mitte März ist das Fitnessstudio am CongressPark wegen Corona geschlossen. Schon bald danach entwickelte das Wolfsburger Injoy-Team ein Konzept für eine mögliche Wiedereröffnung. Grundlage dafür waren Maßnahmen, die die Injoy-Sportstudiokette erarbeitet hatte. Ohne zu wissen, wann wieder das Training beginnen würde, legten die Wolfsburger los und schufen ein eigenes Konzept, das auf sie zugeschnitten ist. Sie wollten schließlich für den Tag X gerüstet sein.

Sicherheitsabstand von zwei Metern

Wie die Regeln am Ende konkret aussehen, entscheidet noch die Landesregierung. Das Injoy plant zunächst erst einmal mit einem Sicherheitsabstand von zwei Metern – „aber auch drei Meter sind möglich“, erklärt Heuchert. 15 feste Hygiene-Stationen sind geplant, dazu kommen noch sieben mobile Stationen zum Hände desinfizieren und die üblichen Waschbereiche.

Umkleiden und Duschen bleiben geschlossen. Für ausreichende Lüftung sorgt im Injoy eine leistungsstarke Lüftungsanlage, die das Injoy nach dem verheerenden Brand einbauen ließ. „Sogar im richtig heißen Sommer, haben wir so frische Trainingsluft“, versichert Andreas Heuchert. Maskenpflicht besteht in Eingangs- und Ausgangsbereich, beim Training selbst aber nicht.

Einschränkung bei Öffnungszeiten

Alle Geräte können die Mitglieder benutzen – lediglich bei den Öffnungszeiten gibt es Einschränkungen. Die 6-Uhr-Öffnungen, die es vor Corona dreimal in der Woche gab, entfallen. Ab Montag will das Injoy von 7.30 bis 22.30 Uhr öffnen.

Die Mitglieder werden sich freuen. „Wir haben in der Schließungszeit zig Anfragen per Telefon, E-Mail oder WhatsApp bekommen“, sagt Andreas Heuchert. Sie alle können nun ab Montag wieder kommen. Auch Immacolata Glosemeyer freut sich über den Erfolg: „Das Konzept vom Injoy überzeugt.“ Deshalb hat sie es an Kreiser und Pistorius weitergeleitet. Es sei wichtig, dass die Fitnessstudios wieder öffnen. „Sport ist wichtig, um gesund zu bleiben.“

Das Injoy-Team bereitet jetzt die Wiedereröffnung vor – um die Mitglieder gebührend zu empfangen.

Von Sylvia Telge