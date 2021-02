Wolfsburg

„Fit im Homeoffice“: Unter diesem Motto bietet das Tanzende Theater ab Dienstag, 2. März, einen neuen Online-Workshop an. Das Ziel: Die Teilnehmer sollen lernen, wie sie kurze Bildschirmpausen effektiv nutzen können, um Verspannungen, Kopf- und Rückenschmerzen vorzubeugen.

Für den Kurs ist kein Kleidungswechsel notwendig

In den jeweils 30-minütigen Einheiten stellt Martin Beitzel, Osteopath, Heilpraktiker und Yogalehrer, Angebote und Anregungen aus den Bereichen Mobilisation, Kräftigung, Koordination und Entspannung vor. Das Mitmachen ist direkt am Arbeitsplatz und ohne Kleidungswechsel möglich. „So wollen wir Euch unmittelbar in Eurer Alltags- und Lebenswelt erreichen und zu gesundheitsbewusstem Handeln sowie weiterführenden sportlichen Betätigungen animieren“, erklärt das Tanzende Theater.

Die vorgestellten Übungen sollen für Dehnung und Entspannung sorgen und sich jederzeit in einer kurzen Pause durchführen lassen. Sie erfordern laut dem Tanzenden Theater keine Hilfsmittel. Jede Einheit sei in sich abgeschlossen und könne separat durchgeführt werden. Der Workshop läuft vom 2. März bis zum 1. April immer dienstags und donnerstags von 13.30 bis 14 Uhr über die Online-Plattform des Tanzenden Theaters. Einer Zehnerkarte kostet 40 Euro, eine Fünferkarten 25 Euro. Anmeldung und weitere Infos unter: Tel. 05361-2728129 oder tanzendestheater@hallenbad.de

Von der Redaktion