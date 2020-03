Fisch gibt’s – im knusprigen Mantel

Peine/Gifhorn/Wolfsburg

Musik und Kopfhörer bekommen in unserem Haushalt gerade eine ganz neue Bedeutung. Denn wir haben alle drei festgestellt: Gute Musik macht das aktuelle Leben und Arbeiten deutlich entspannter. Die Musikbox meiner Tochter lädt schon morgens zu kurzen Tanzeinlagen ein. Zu „Dance Monkey“ ist das hingebungsvolle Zähneputzen dann auf einmal gar kein Problem mehr. Und so kommt Marla immerhin gut gelaunt in den vergleichsweise eintönigen und einsamen Tag.

Kinderturnen und sonstige Nachmittagsbespaßungen sind ja leider vorerst abgesagt. In meinem Browser laufen aus diesem Grund nicht nur die firmenrelevanten Links, sondern auch ein vom Redaktionsnetzwerk Deutschland unterstützter Radiosender. Am Abend darf es dann auch mal „Das bisschen Haushalt, sagt mein Mann“ sein. Wer räumt jetzt eigentlich auf? Ich! Jetzt! Ein Hoch auf das gut funktionierende Internet... Kopfhörer auf, Musik an, und los geht’s...

Da auf meinem bevorzugten Radiokanal leider keine Rezeptvorschläge laufen, heißt es wieder Vorräte sichten und überlegen: Was koche ich heute? Natürlich darf das Kind mitentscheiden, es soll sich am Kochprozess ja auch aktiv beteiligen. Marla wünscht sich Gurkensalat. Drei Gurken habe ich letzte Woche eingekauft, aber was machen wir dazu? Mir fällt das tiefgefrorene Fischfilet ein. Und Cornflakes sind auch noch im Schrank... Alles, was mit Cornflakes paniert ist, mag Marla sehr gerne. Da wird der knusprig ummantelte Fisch auch gerne mal als Schnitzel bezeichnet – egal, Hauptsache es schmeckt.

Cornflakes-Panade für den Crunch: So schmeckt Fischfilet auch Kindern. Quelle: Laureen Möller

Also geht es los, natürlich mit Musik:

Fisch mit Gurkensalat

Zutaten:

500g Fischfilet küchenfertig, z.B. Rotbarschfilet

130 g Cornflakes

2 Eier

2 EL Mehl

Öl zum Ausbraten

3 Gurken

100 g Schmand oder Creme fraiche

Saft einer halben Zitrone

4 TL TK-Kräuter (z.B. Dill oder 8-Kräuter-Mischung)

Salz, Zucker, Pfeffer

Zubereitung:

Gurken schälen, längs halbieren und die Kerne mit einem Teelöffel herauskratzen. Gurke in ca. 0,5 cm dicke Scheiben schneiden, kräftig salzen und in einem Sieb 30 Minuten abtropfen lassen. Creme fraiche mit dem Zitronensaft verrühren und mit den Kräutern, Salz, Pfeffer und einer Prise Zucker würzen. Gurkenscheiben mit dem Dressing mischen.

Cornflakes zerbröseln (entweder in der Küchenmaschine oder einfach in einen Gefrierbeutel geben und mit dem Nudelholz bearbeiten), auf einen flachen Teller geben. Eier in einer flachen Schüssel oder einem Suppenteller verquirlen. Mehl auf einem Teller verteilen. Fischfilets waschen und trocken tupfen, salzen und in Mehl wenden. Erst durch die Eimasse ziehen und anschließend in den Bröseln wenden. Reichlich Fett (ich verwende Kokosöl) in der Pfanne erhitzen (der Pfannenboden muss vollständig bedeckt sein) und den Fisch darin ausbacken.

Bei uns gibt es dazu Reis

Kleiner Tipp: Wichtig beim Ausbraten von Paniertem ist immer eine sehr, sehr großzügige Menge an Fett! Habt ihr zu wenig Fett, verbrennt euch das gute Essen!

Von Laureen Möller