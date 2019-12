Das war nicht gerade ein unauffälliger Diebstahl: Mit einer Flex zerschnitt ein Fahrraddieb am Montagabend ein Fahrradschloss am Maximilian-Kolbe-Weg. Zwei Zeugen wurden durch die Geräusche in der Innenstadt auf den Täter aufmerksam. Der konnte mit dem Fahrrad jedoch flüchten.