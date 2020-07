Alt-Wolfsburg

Am dritten Wochenende des Sommertheaters im Barockgarten gastierte das Figurentheater Gingganz aus Meensen. Gezeigt wurde in zwei Vorstellungen das durch die Brüder Grimm bekannt gewordene Volksmärchen „Die Bremer Stadtmusikanten“ in einer munteren, unterhaltsamen Version.

Die vier Protagonisten teilen alle das gleiche Schicksal. Jahrzehntelang haben sie ihren Menschen gedient, doch im Alter, wo sie die Arbeit nicht mehr schaffen, sollen sie umgebracht werden. Es ist im Grunde eine Fabel auf das Verhältnis von Gutsbesitzern zu ausgebeuteten Lohnarbeitern. Man kann das Ganze aber auch als fröhliches Kinderprogramm inszenieren.

Die Umsetzung der Fabel gelang famos

Michael Staemmler vom Figurentheater Gingganz gelang das ganz famos. Er erarbeitete ein paar schöne Spielszenen, mit denen er die Geschichte erzählte. Dazu gab es auch Gesang, Akkordeonmusik, und das Publikum bekam genügend Möglichkeiten, lautstark mitzumachen.

Immer wenn Staemmler vom Erzähler selbst zur Spielfigur wurde, trug er eine große Maske, die den oberen Teil des Gesichts bedeckte. Die wunderbar überzeichneten Gesichter sorgten für zusätzliche Heiterkeit im munteren Spiel.

Hinzu kamen die großen Spielfiguren der vier Tiere. Esel, Hund, Katze und Hahn waren sehr groß und wurden von oben an Stäben geführt. Sowohl die Größe der Tiere als auch die starke Überzeichnung der Masken waren in der besonderen räumlichen Situation im Barockgarten sehr zuträglich.

Großformatige Elemente sorgen für ein optisch schönes Stück

Coronabedingt war der Abstand zwischen Bühne und Publikum sehr groß. Das ist im Figurentheater eigentlich gar nicht so üblich. Doch das Spiel auf der Bühne konnte dank der großformatigen Elemente auch in der letzten Reihe noch sehr gut optisch verfolgt werden. Für den ausreichenden Ton sorgte elektronische Verstärkung.

Michael Staemmler nahm das Publikum zudem von Anfang an mit: Es wurde mitgesungen und mitdiskutiert. Am Ende machten alle zusammen einen höllischen Krach, der die Räuber aus ihrem Haus vertrieb, in dem es sich die vier Freunde bekanntermaßen am Ende für den Rest ihres Lebens gemütlich machen. So konnten die ausgebeuteten Tiere am Ende doch noch ausgesorgt in Rente gehen.

Die erste Vorstellung musste wegen Regen um eine Stunde verschoben werden. Durch die nötigen Reservierungen wegen der Corona-Regeln konnten aber so gut wie alle Zuschauer im Vorfeld erreicht werden, so dass das Publikum bei schönstem Sonnenschein und gut gelaunt einfach eine Stunde später im Barockgarten saß.

In der kommenden Woche ist „Die Prinzessin auf der Blume“ zu sehen

Am nächsten Sonntag gastiert das Holzwurm Theater aus Winsen an der Luhe mit dem Stück „Die Prinzessin auf der Blume“ um 11 und um 15 Uhr im Barockgarten. Kartenreservierungen nimmt die Wolfsburger Figurentheater Compagnie entgegen, die das Figurentheaterfestival organisiert hat.

Karten gibt es telefonisch unter 05361/276227 oder per E-Mail an kontakt@wolfsburger-figurentheater.de. Gespielt wird noch bis einschließlich Sonntag, 25. August. Jeden Sonntag wird ein neues Stück in zwei Vorstellungen gezeigt.

Von Robert Stockamp