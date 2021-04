Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Kleiststraße hatten die Polizeibeamten aus Wolfsburg offensichtlich den richtigen Riecher: Sie schickten einen 56-jährigen Fiat-Fahrer wegen seiner Alkoholfahne zur Blutprobe.

Bitte pusten: Bei einem Fiat-Fahrer in der Kleiststraße in Wolfsburg zeigte das Alco-Messgerät der Polizei 1,51 Promille an. Quelle: Stefanie France