Wassereinbrüche bei Starkregen, zu wenig Räume für die Mitarbeiter und Fahrzeugreparaturen unter schweren Bedingungen – die Mängelliste der Hauptwache der Berufsfeuerwehr in der Dieselstraße ist lang. Zwei neue Feuerwehrwachen sollen gebaut werden, ebenfalls in der Dieselstraße und eine Nebenwache am Lindenkamp in Nähe des Kreisels Lehmkuhlenfeld/Heinenkamp in Hattorf. Die Planungen der Stadt waren ein wichtiger Punkt auf der Sitzung des Ortsrates Hattorf/ Heiligendorf.

Wie Manuel Stanke, Leiter der Berufsfeuerwehr sowie Geschäftsbereichsleiter Brand- und Katastrophenschutz, mitteilte, soll die Nebenwache gewährleisten, dass im Notfall auch Schadensorte im Westen der Stadt nach kürzestmöglicher Anfahrt (acht bis 13 Minuten) erreicht werden können. Dies betreffe auch das geplante große Gewerbegebiet am Autobahnkreuz Wolfsburg/Königslutter.

Nach Fertigstellung der Nebenwache Hattorf werde diese zunächst mit einem Halbzug aus Einsatzleitwagen, Hilfeleistungslöschfahrzeug und Drehleiter und in der Endausbaustufe mit einem kompletten Löschzug dann mit zwei Hilfsleistungslöschfahrzeugen ausgestattet. Stanke unterstrich, dass das Projekt Nebenwache selbstverständlich nicht den befürchteten „Tod der Freiwilligen Feuerwehren“ bedeute, vielmehr sei gewährleistet, dass sich an der Aufgabenstellung für die Freiwilligen Wehren absolut nichts ändere.

Wolfsburgs Feuerwehrchef Manuel Stanke: Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehren bleibt erhalten. Quelle: Britta Schulze

Ortsbürgermeister Meiners mahnte an, dass es zwischen Freiwilligen Wehren und Berufsfeuerwehr zu keinem Konkurrenzgebahren kommen dürfe. „Die Motivation der ehrenamtlichen Helfer muss erhalten und gefördert werden“, sagte er.

