Schlummern auf dem Gelände für den Feuerwachen-Neubau in der Dieselstraße 26 noch Bomben aus dem 2. Weltkrieg? Experten sind davon überzeugt und auch Unterlagen haben die Vermutung gefestigt, dass speziell dort noch unentdeckte scharfe Bomben-Blindgänger im Erdreich liegen. Sollte sich dies bewahrheiten, wird es zu einer großen Evakuierungsaktion kommen müssen – und die Berufsfeuerwehr selbst wäre auch betroffen...

Wie Stadtrat Andreas Bauer, als Dezernent zuständig unter anderem den Brand- und Katastrophenschutz und Manuel Stanke, (Geschäftsbereichsleiter Brand- und Katastrophenschutz, Chef der Berufsfeuerwehr) dem Ausschuss für Bürgerdienste und Feuerwehr jetzt vorstellten, soll die Geländesondierung auf dem Areal der künftigen Wache bereits im Juli 2022 beginnen. Dann suchen Experten mit speziellen Geräten nach Blindgängern in der Erde.

Evakuierung in einem Umkreis von 1000 Metern nötig

„Nach der Analyse von Flugzeugbeladelisten, Abwurffotografien, Detonationstrichterauswertungen und anderem mehr ist es wahrscheinlich, dass noch Kampfmittel auf dem Gelände der Dieselstraße 26 gefunden werden“, heißt es in einer Stellungnahme. In einem solchen Fall müssten Behörden, Firmen, Mitarbeiter und Privatpersonen in Abhängigkeit der Sprengkraft im Umkreis von schätzungsweise 1000 Metern schnellstens evakuiert werden.

Eine Aufgabe, die normalerweise der Integrierten Regionalleitstelle (IRLS) Wolfsburg-Helmstedt obliegen würde, die das Notrufaufkommen für die Feuerwehr, den Rettungsdienst und den Katastrophenschutz für 215 000 Einwohner der Stadt Wolfsburg und den Landkreis Helmstedt disponiert. Doch deren Mitarbeiter sind in der unmittelbar benachbarten jetzigen Wolfsburger Berufsfeuerwache untergebracht und müssten adhoc ihren Arbeitsplatz verlassen. Die IRLS und das gesamte technische Equipment für einen solchen Katastropheneinsatz wären damit verwaist.

Alternative für Berufsfeuerwehr – Redunanzleitstelle in Vorsfelde

Rechtzeitig hat sich deshalb die Verwaltung nach einem alternativen Standort für die sogenannte Redunanzleitstelle umgesehen, die zwingend außerhalb eines angenommenen Evakuierungsbereiches liegen müsste. Eine Lösung wurde dafür dem Ausschuss für Bürgerdienste und Feuerwehr präsentiert, und die bietet sich nach Worten von Bauer und Stanke in Vorsfelde an, wo in der Neuhäuser Straße angemietete Räumlichkeiten in ausreichender Größe vorhanden sind und bereits vom Brand- und Katastrophenschutz genutzt werden.

Neuer Standort müsste für rund 190 000 Euro aufgerüstet werden

Zum Nulltarif ist dieses Vorhaben allerdings nicht zu bekommen. Rund 190 000 Euro müssen aufgewendet werden, um die künftige Regionalleitstelle für die technischen Anforderungen zu rüsten. Rund eine Million Euro wird es ferner kosten, das bestehende Leitsystem in der Dieselstraße für die Zukunft zu rüsten.

In seiner Eigenschaft als Kämmerer sprach Bauer angesichts knapper Wolfsburger Kassen zwar von einem „denkbar schlechten Zeitpunkt“, als Dezernent für den Katastrophenschutz allerdings von einer allein machbaren Lösung.

CDU findet Festlegung auf Vorsfelde als Standort zu früh

Er spielte damit auf einen Antrag der CDU-Fraktion an, den stellvertretender Ausschussvorsitzender André-Georg Schlichting eingebracht hatte. Eine Festlegung auf den Vorsfelder Standort erachtete man als verfrüht. Zunächst sollten eventuelle kostengünstigere Alternativen beispielsweise auf dem Gelände von Volkswagen oder in Helmstedt mit untersucht werden. Auch die Sicherung des Areals in Vorsfelde wurde angesprochen.

Das letzte Wort über die neue Redundanzleitstelle und die Gesamtinvestition von rund 1,23 Millionen Euro obliegt nun dem Rat der Stadt Wolfsburg in seiner Sitzung am 22. Dezember.

