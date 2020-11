Wolfsburg

Er ist der Neue, aber kein Neuer in der Feuerwehr: Jörg Deuter hat im September sein Amt als Stadtbrandmeister angetreten, zwölf Jahre begleitete er als Stellvertreter den Posten. Und doch, trägt er „die Last jetzt auf seinen Schultern“, wie er auf der Verabschiedung von Helmut von Hausen sagte. Wie er die Zukunft der Freiwilligen Feuerwehr an deren Spitze gestalten möchte und was ihm besonders am Herzen liegt, berichtete Deuter im Gespräch mit der WAZ.

Ein emotionales Thema, das für die freiwilligen Helfer der Ortsfeuerwehren in Hattorf und Kästorf zur Geduldsprobe wird, ist der Bau der Feuerwehrhäuser: „Das muss weitergehen. Der Bau der Feuerwehrhäuser ist seit einigen Jahren eine Hängepartie“, sagt Deuter. Hattorf stehe an oberster Stelle und benötige genauso wie Kästorf ein neues Feuerwehrhaus. „Aber die Haushaltsberatungen laufen noch. Einen Termin zum Spatenstich kann ich nicht nennen“, so der Stadtbrandmeister. Und weitere Feuerwehrhäuser seien sanierungsbedürftig, wie beispielsweise Fallersleben.

Stadtbrandmeister: Corona beutelt uns sehr

Deuter tritt sein Amt in ungewissen Zeiten an, in denen er flexibel reagieren muss: „Corona beutelt uns seit Mitte März. Entscheidend ist, dass wir einsatzbereit bleiben“, sagt Deuter. Deshalb sind die Einsatzkräfte in Gruppen aufgeteilt. Um den Abstand zwischen den Helfern zu gewährleisten, rücken gleich mehrere Feuerwehrautos zum Einsatz aus. Und alle Mitglieder müssen bei Einsätzen FFP2-Masken tragen. Hoffnung hegt Deuter, dass die Arbeit im Home-Office auch in Zukunft die Einsatzstärke bei der Feuerwehr einen Schritt nach vorne bringt. „Ich denke, das Home-Office kommt der Arbeit der Feuerwehr entgegen.“

Jörg Deuter: Steckbrief zur Person Jörg Deuter ist 56 Jahre alt, er wurde am 15.Juni 1964 in Fallersleben geboren. Er ist unverheiratet und hat keine Kinder. In seiner Freizeit fährt er Motorrad und treibt gerne Ausdauer- und Fitnesstraining. Jörg Deuter trat am 8. August 1975 in die Jugendfeuerwehr Fallersleben ein, seit Juni 1980 ist er in der Freiwilligen Feuerwehr aktiv tätig. Als stellvertretender Stadtbrandmeister in Wolfsburg war er von 2008 bis 2020 tätig. Am 19. September wurde er als Stadtbrandmeister bei der Freiwilligen Feuerwehr vereidigt.

Seine ersten Schritte bei der Feuerwehr machte Deuter in der Jugendfeuerwehr Fallersleben. „Ich war, wie viele Jungs, fasziniert von der Feuerwehr. Damals habe es noch eine Warteliste gegeben –45 Jahre ist das her. Mit 16 Jahren trat Deuter in den aktiven Dienst der Feuerwehr ein –bis heute ist er ihr treu geblieben: „Ich begleite zwar kein aktives Amt mehr in Fallersleben, aber ich bin noch bei Einsätzen dabei“, so der Stadtbrandmeister. Aber, so sagt er, man könne eben nur auf einer Hochzeit tanzen.

Dramatische Einsätze der Feuerwehren

Sein Amt als Stellvertreter trat Deuter vor zwölf Jahren an. Zahlreiche Einsätze liege hinter ihm . Besonders in Erinnerung sind ihm die Einsätze geblieben, bei denen Menschen nicht mehr geholfen werden konnte. Wie etwa beim Brand im Stufenhochhaus in Detmerode, bei dem ein 75-Jähriger ums Leben kam. Erinnern kann sich Deuter auch an den Verkehrsunfall in der Röntgenstraße. Vier junge Männer waren bei dem Verkehrsunfall getötet worden. Im Gedächtnis sei ihm auch der Großbrand im Badeland.

Bei zahlreichen Einsätzen war er gemeinsam mit seinen Kameraden direkt am Geschehen des Unglücks. Dass dabei, wie an Silvester in Westhagen, die Helfer angegriffen werden oder bei ihrer Arbeit behindert werden, kann der Stadtbrandmeister nicht nachvollziehen: „Das geht gar nicht. Ich weiß ehrlich nicht, was in diesen Leuten vorgeht. Das ist in keinster Weise akzeptabel“, sagt der Stadtbrandinspektor.

