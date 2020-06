Feueralarm im Schloss Wolfsburg: Qualm kam aus dem Heizungskeller

Alt-Wolfsburg

Feueralarm im Schloss Wolfsburg: Am Freitagvormittag rückten die Einsatzkräfte zu dem historischen Gemäuer in Alt-Wolfsburg aus. Es gab einen technischen Defekt in einem Kondensator im Heizungskeller. Das wiederum sorgte für ordentlich Rauch – und dieser löste die Brandmeldeanlage aus.

Der Alarm ging gegen 8.30 Uhr in der Leitstelle der Feuerwehr ein. Schnell handelten die beiden Kastellane: Sie konnten schnell den Brandort lokalisieren. Zu dieser Zeit befanden sich nur wenige Menschen im Schloss, so dass niemand evakuiert werden musste.

Anzeige

Löschzug der Berufsfeuerwehr Wolfsburg war schnell zur Stelle

Der Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr war schnell zur Stelle: Die Einsatzkräfte eilten in den Keller – und stellten eine Rauchentwicklung fest. Der Qualm hatte seinen Ursprung im Kondensator des Pumpenmotors der automatischen Nachfüllanlage der Heizung. Löschen mussten die Einsatzkräfte nicht, die Räume wurden gelüftet.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Schloss Wolfsburg : Kein Schaden am Gebäude entstanden

Schäden am und im Gebäude sind nicht entstanden. Erster Stadtrat und Kulturdezernent Dennis Weilmann zeigte sich erleichtert: „Ich danke den Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr und unseren Kastellanen für ihr schnelles und umsichtiges Handeln. So konnten Schäden am historischen Wahrzeichen unserer Stadt verhindert werden.“

Lesen Sie auch

Von der Redaktion