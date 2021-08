Feuer in der Stadtmitte: Mann lässt Essen auf dem Herd und verlässt Wohnung

Stadtmitte

Feuer in der Heinrich-Heine-Straße: Um 1.45 Uhr in der Nacht zu Freitag rückte ein Löschzug aus, weil es in einem Mietshaus in der Stadtmitte brannte. Offenbar war vergessenes Essen auf dem Herd die Ursache. Verletzte gab es keine, aber am Gebäude entstand ein Schaden. Die Polizei ermittelt.

Anwohner alarmierten um 1.45 Uhr per Notruf die Wolfsburger Feuerwehr: Qualm, dicke Rauchschwaden und Gestank nach verkohltem Essen drangen aus der Wohnung. Als der Löschzug mit 18 Einsatzkräften und der Drehleiter wenige Minuten später eintraf, stand die Küche bereits komplett in Flammen. Die Wohnung befand sich im zweiten Geschoss, so dass auch die Drehleiter eingesetzt werden musste. Die Feuerwehr löschte die Küche bis rund 3 Uhr – dann war der Einsatz beendet und die Kräfte rückten wieder ein.

Mieter war zehn Minuten außer Haus

Löschzug der Berufsfeuerwehr und die Polizei waren vor Ort. Quelle: Polizei Wolfsburg

Die Polizei war ebenfalls vor Ort und hat die Untersuchungen zur Brandursache aufgenommen. Nach ersten Ermittlungen war das passiert: Der Mieter der betroffenen Wohnung hatte sich in der Küche Essen zubereitet. Danach verließ er die Wohnung – und vergaß offenbar den Topf auf dem heißen Herd. Als er zehn Minuten später wieder zurückkehrte, stand die Küche bereits in Flammen.

Feuer richtete Schaden am Gebäude an

Das Feuer hat Gebäudeschaden verursacht. Von daher hat die Polizei den Brandort beschlagnahmt. Personen wurden bei dem Feuer nicht verletzt. Die Ermittlungen dauern an.

Von der Reaktion