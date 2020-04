Nach Feuer in Hehlingen: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Hehlingen

Nach dem Brand eines Sperrmüllhaufens am späten Freitagabend in Hehlingen geht die Polizei von Brandstiftung aus und hat die Ermittlungen aufgenommen. Bei dem Feuer in der Straße Katthagen entstand ein Schaden von rund 10 000 Euro, da auch Brandschäden an einer daneben gelegenen Garage festgestellt wurden. Personen wurden nicht verletzt.

Mehrere Anwohner hatten den bisherigen Ermittlungen zufolge um 21.45 Uhr einen lauten Knall wie von einem überlauten Böller gehört und danach den Brand bemerkt. Die Feuerwehr brachte die Flammen schnell unter Kontrolle.

Polizei sucht Zeugen

Die zuständigen Ermittler des 1. Fachkommissariates der Wolfsburger Polizei hoffen auf Hinweise zu dem Feuer. Dabei interessieren sich die Beamten besonders für einzelne Passanten oder Personengruppen, die im Bereich des Brandortes in der Straße Katthagen nach 21 Uhr beobachtet wurden. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei Wolfsburg unter (05361) 46460 in Verbindung.

Dritter Brand in Hehlingen seit Dezember

Der Vorfall von Freitagabend ist bereits der dritte größere Brand in Hehlingen seit Mitte Dezember. Damals brannte eine ehemalige, leerstehende Gaststätte. Der Sachschaden betrug damals satt 200 ooo Euro. Die Ermittler stellten auch damals Brandstiftung als Ursache fest.

Am 18.März dann geriet ein Gebäude-Ensemble an der Straße im Frühlingsfelde in Brand. Dabei wurden drei Schuppen und ein Wohngebäude zerstört. Eine Doppelhaushälfte konnte zwei Tage nicht bewohnt werden. Auch in diesem Fall gingen Anwohner zunächst von Brandstiftung aus. Die Untersuchungen der Spezialisten ergaben jedoch einen technischen Effekt als Ursache für das verheerende Feuer.

Tatzusammenhang unwahrscheinlich

Die Polizei geht deshalb zunächst nicht von einem Zusammenhang zwischen den Fällen aus, sagte Polizeisprecher Sven-Marco Claus am Montag auf WAZ-Anfrage. Vor dem Hintergrund, dass es sich beim zweiten Feuer „eindeutig“ um einen technischen Defekt gehandelt habe, sei es unwahrscheinlich, dass in Hehlingen ein „Feuerteufel“ am Werk sei.

Von Steffen Schmidt