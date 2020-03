Feuer in Hehlingen: Drei Geräteschuppen und ein Haus zerstört

Hehlingen

Bei einem Gebäudebrand in Hehlingen entstand in der Nacht zu Mittwoch ein geschätzter Sachschaden von 150 000 Euro. Zum Glück wurde niemand verletzt. Laut Polizei waren insgesamt rund 100 Feuerwehrleute im Einsatz. Die Brandursache ist noch unklar, ein Brandsachverständiger untersucht den Brandort. Ein Betroffener sprach gegenüber der WAZ von „ Brandstiftung“.

Durch Knall geweckt

Das Feuer brach kurz nach 22 Uhr am Dienstagabend in einem Gebäudeensemble an der Straße Im Frühlingsfelde aus. „Meine Frau hat einen Knall gehört und mich geweckt“, berichtet Bernd Wiederrich, Bewohner einer Doppelhaushälfte. Er habe gesehen, „wie sich das Feuer über das Dach eines Schuppens ausgebreitet hat“. Von dort habe es auf zwei weitere Schuppen, ein Wohnhaus und eine Doppelhaushälfte übergegriffen. „Auch ich bin vom Feuer wach geworden“, berichtet Nachbar Erich Tucholke. „Ich habe die Flammen gesehen und die Feuerwehr angerufen.“

Laut Uwe Hilger, Ex-Ortsbrandmeister von Hehlingen und Gruppenführer, sind die Hehlinger Feuerwehrleute sehr schnell vor Ort gewesen. Neben der Berufsfeuerwehr seien dann auch die Freiwilligen Feuerwehren aus Nordsteimke, Reislingen, Neuhaus und Almke alarmiert worden – aber nicht alle hätten eingreifen müssen. Unter Atemschutz und per Drehleiter der Berufsfeuerwehr sei das Feuer gelöscht worden.

Feuerwehr bis 7 Uhr vor Ort

Aber laut Martina und Bernd Wiederrich hat der Brand einen verheerenden Schaden hinterlassen: Drei Schuppen und ein Wohngebäude seien zerstört worden, eine Doppelhaushälfte sei heftig in Mitleidenschaft gezogen worden: „Sie darf 48 Stunden lang nicht betreten werden“, berichtet Martina Wiederrich. „Deshalb schläft mein Schwiegervater jetzt bei uns auf dem Sofa.“ Der Schock des Feuers sitze „sehr tief“. Kein Wunder: Laut Ehemann Bernd Wiederrich sei die Feuerwehr bis 7 Uhr morgens vor Ort gewesen – „um zu verhindern, dass es irgendwo wieder brennt“, erklärt Uwe Hilger. Er selbst sei über vier Stunden lang im Einsatz gewesen.

Brandstiftung ?

Bernd Wiederrich ist „fix und alle“ und vermutete Brandstiftung: „Hier in Hehlingen treibt sich ein Feuerteufel herum.“ So weit will Wolfsburgs Polizeisprecher Sven-Marco Claus nicht gehen: „Brandexperten des zuständigen 1. Fachkommissariates der Wolfsburger Polizei nahmen den beschlagnahmten Brandort am Morgen in Augenschein. Für die weiteren Untersuchungen wird ein Brandsachverständiger auch in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Braunschweig hinzugezogen.“

Man hoffe zudem auf Hinweise von Zeugen. Sind Personen oder Fahrzeuge, auch Fahrradfahrer, im Bereich des Brandortes ab 20 Uhr beobachtet worden? Hinweise an die Polizei unter Telefon 053 61/ 46 460.

Von Carsten Bischof